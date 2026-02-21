Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı, tepki gecikmedi: Anlayamadık
Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın ikinci devrenin başında bulduğu gol, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Leroy Sane'nin golü, VAR'a takıldı.
SANE GOLÜ ATTI
Müsabakanın 49. dakikasında Noa Lang'ın pasında Sacha Boey, kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemezken seken topu Sane ağlara gönderdi.
VAR'DAN UYARI GELDİ
VAR hakemi Davut Dakul Çelik, hakem Atilla Karaoğlan'a ofsayt için inceleme uyarısında bulundu.
OFSAYT KARARI ÇIKTI
Gol pozisyonunda Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe arasındaki mücadeleyi VAR monitöründe inceleyen Karaoğlan, ofsayt kararı verdi.
GALASASARAY: ANLAYAMADIK
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Galatasaray, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." ifadelerine yer verdi.
