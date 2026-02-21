İtalya Serie A'da Como'ya 2-0 yenilerek ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Juventus'ta Teknik Direktör Luciano Spalletti, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Ortaya koydukları performansın galibiyet için yetersiz olduğunu kaydeden 66 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyunun Galatasaray rövanşı öncesinde tur için umut vermediğini kaydetti.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Serie A'da Como'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY ÖZ GÜVENDE YATIYOR"

Öz güven vurgusu yapan 66 yaşındaki teknik adam, "Heyecanını kaybettiğinde biraz kişilik ve öz güvenini de kaybedersin. Yaptığın hatalar hemen geriye düşmene neden olur ve zihinsel açıdan tepki vermek zorlaşır. Her şey öz güvende ve bir şansınız olduğuna dair kendinizi ikna etmede yatıyor. Bu potansiyele sahip olduğumuza inanıyorduk ama bugün de bu inanç kaybolduğunda, normalde olmayan bir şekilde sayısız pas hatası yaptık, bu baskıları hissediyoruz ve kapana kısılıyoruz. Performans açısından ilk golün etkisi büyük oldu, bireysel baskılarla geri dönmeye çalışıyorsunuz ama onlar kaliteleri ve pas oyunlarıyla sizi oyundan düşürüyorlar. Sonra her şey daha da zorlaşıyor, on üçüncü kez ilk şutta gol yedik ve bu da açıkça zorluklara yol açtı." diye konuştu.

"Dİ GREGORİO DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİ"

Kaleci Di Gregorio'nun performansı hakkında gelen soruyu cevaplayan Spaletti, "Di Gregorio'nun takım arkadaşlarından daha fazla sorumluluğu yok, muhtemelen daha iyisini yapabilirdi ama bu topu kaybetmemeliydik, yaşanan durum her zaman ortak olarak paylaşılır." şeklinde konuştu.

"BÖYLE OYNARSAK, G.SARAY MAÇINDA UMUDUMUZ OLMAZ"

Bu oyunla Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray rövanşında bir sonuç elde edemeyecekleri itirafında bulunan Luciano Spalletti, "Bunu bizim inancımız belirleyecek, bu durumda rakibimiz kendimiziz. Zihinsel ve teknik açıdan işleri yoluna koyarsak, oynamaya devam ederiz, seviye buysa maçları kaybedersiniz ve hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Böyle oynamaya devam edersek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında hiçbir umudumuz olmaz." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası