Adana TOKİ kura sonuçları belli oluyor! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Adana etabında kura süreci tamamlanma aşamasına geldi. 20 Şubat 2026 tarihinde gerçkleştirilen çekilişle birlikte Adana genelinde 1+1 ve 2+1 tipinde toplam 12 bin 400 konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte, Asil yedek isim listesi ve TOKİ Adana kura sonucu sorgulama ekranı...

Adana TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Adana genelinde toplam 12 bin 400 konut için kura çekildi. Merkez ilçeler Çukurova ve Sarıçam’ı kapsayan projede 9 bin 700 konut yer alırken diğer ilçeler için de yüzlerce konut hak sahiplerine kavuşuyor. İşte, asil yedek isim listesi ve TOKİ Adana kura sonucu sorgulama ekranı...

Adana TOKİ kura sonuçları! Asil yedek isim listesi ve TOKİ Adana kura sonucu sorgulama ekranı

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adana’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar canlı yayın ile erişime açılacak. Çeikiliş 20 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’de Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak.

Adana TOKİ kura çekimi sırasında başvuru sahiplerinin isimleri ile T.C. kimlik numaralarının son dört hanesi ekrana yansıtılıyor.

Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapabiliyor. İl, ilçe ve proje bilgileri seçilerek isim listelerine ulaşılabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Noter onay süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet sistemine de yükleniyor ve başvuru sahipleri “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” hizmeti üzerinden asil ya da yedek durumlarını görüntüleyebiliyor.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

ADANA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adana TOKİ kurasında konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ilgili proje sayfasına girerek isim listelerini inceleyebiliyor. Çekiliş kayıtları kurumun resmi YouTube hesabında da yeniden izlenebiliyor.

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ.

ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 ADANA MERKEZ ADANA (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700/500000 SOS.KON.PRJ. 9700 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 2 ADANA ALADAĞ ADANA ALADAĞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 3 ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 4 ADANA FEKE ADANA FEKE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 5 ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 6 ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 7 ADANA KARATAŞ ADANA KARATAŞ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 8 ADANA KOZAN ADANA KOZAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 9 ADANA POZANTI ADANA POZANTI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 10 ADANA SAİMBEYLİ ADANA SAİMBEYLİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 11 ADANA TUFANBEYLİ ADANA TUFANBEYLİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU 12 ADANA YUMURTALIK ADANA YUMURTALIK 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 11:00 ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

MÜZE KONFERANS SALONU

