Diyarbakır TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklandı! Diyarbakır’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi yapıldı. 19 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter gözetiminde yapılan çekilişin ardından Diyarbakır TOKİ kura sonuçları erişime açıldı. İşte, TOKİ Diyarbakır kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Diyarbakır’da TOKİ kura çekimi merkez ilçeler ve birçok ilçe için ayrı projeler üzerinden gerçekleştirildi. Diyarbakır merkezde Bağlar ve Kayapınar ilçelerini kapsayan proje kapsamında 10 bin konut için kura çekimi yapıldı. İşte, TOKİ Diyarbakır kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları belli oldu! TOKİ Diyarbakır kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Diyarbakır’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan TOKİ kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açılacak. 19 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişe başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranı üzerinden kura durumlarını sorgulayabiliyor.

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları belli oldu! TOKİ Diyarbakır kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Sonuç ekranına giriş yapan başvuru sahipleri, il ve proje seçimini yaptıktan sonra asil ya da yedek olarak hak sahibi olup olmadıklarını görüntüleyebiliyor.

Kura çekimi aynı zamanda TOKİ’nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlandığı için isteyen vatandaşlar çekiliş görüntülerini daha sonra tekrar izleyerek isimlerini ekranda kontrol edebiliyor.

DİYARBAKIR TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Diyarbakır’da konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların tam isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları bölümünde yayınlanıyor. Başvuru sahipleri sistem üzerinden ilgili projeyi seçerek isim listelerine ulaşabiliyor.

Noter sürecinin tamamlanmasının ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de aktarılıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranına giriş yaparak asil ya da yedek durumlarını öğrenebilecek.

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları belli oldu! TOKİ Diyarbakır kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

DİYARBAKIR TOKİ KURASI ÇEKİLECEK İLÇELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 DİYARBAKIR MERKEZ DİYARBAKIR MERKEZ (BAĞLAR,KAYAPINAR) 10000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 10000 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 2 DİYARBAKIR BİSMİL DİYARBAKIR BİSMİL 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 3 DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 4 DİYARBAKIR ÇERMİK DİYARBAKIR ÇERMİK 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 5 DİYARBAKIR ÇINAR DİYARBAKIR ÇINAR 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 6 DİYARBAKIR DİCLE DİYARBAKIR DİCLE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 7 DİYARBAKIR EĞİL DİYARBAKIR EĞİL 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 126 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 8 DİYARBAKIR HANİ DİYARBAKIR HANİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 9 DİYARBAKIR HAZRO DİYARBAKIR HAZRO 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 10 DİYARBAKIR KULP DİYARBAKIR KULP 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 11 DİYARBAKIR LİCE DİYARBAKIR LİCE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU 12 DİYARBAKIR SİLVAN DİYARBAKIR SİLVAN 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI 19.02.2026 11:00 DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU

Haberle İlgili Daha Fazlası