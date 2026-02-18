F.Bahçe, 10 günde dört maça çıkacak olmasına tepkili. Kanarya 23 Şubat ile 4 Mart arasındaki dilimde lig (2), Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçı oynayacak. Yönetim, Avrupa’daki 72 saat kuralını hatırlatarak TFF’den maç günlerinde yeniden düzenleme isteyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki haftaların lig ve kupa programını açıkladı. Fenerbahçe adına ise yoğun bir fikstür tablosu ortaya çıktı. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele veren sarı lacivertliler 23 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 10 günde üç ayrı kulvarda dört sınav birden verecek. 23 Şubat’ta ligde Kasımpaşa ile evinde karşılaşacak Fenerbahçe sonraki 3 maçını deplasmanda oynayacak, UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest, ligde Antalyaspor ve Türkiye Kupası’nda ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak ve 6 günde sarı lacivertli takım 8 bin 946 km yol katedecek.

72 SAAT DİNLENME

Avrupa’da 72 saat dinlenme kuralları uygulanırken TFF’nin açıkladığı maç programında buna pek dikkat edilmediği görülüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili karar mercilerini sporcu sağlığını hiçe saymakla suçluyor. Yönetim maç programının yeniden düzenlenmesi için TFF’ye başvurmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Türkiye Kupası’nda çarşamba gününe konulan G.Antep maçının perşembe gününe kaydırılmasını, ligde oynayacağı Antalyaspor maçının ise pazartesi oynanmasını istiyor. TFF’nin aynı zamanda ülkemizi Avrupa’da temsil eden F.Bahçe için nasıl bir karar alacağı merak konusu.

İŞTE O YOĞUN FİKSTÜR

23 Şubat Pazartesi

Süper Lig > Kasımpaşa

26 Şubat Perşembe

Avrupa Ligi > Nottingham (d)

1 Mart Pazar

Süper Lig > Antalyaspor (d)

4 Mart Çarşamba

Türkiye Kupası > G.Antep FK (d)

