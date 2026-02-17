Kaydet

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda başlayan basit bir yol verme tartışması, sürücülerin öfkesine yenik düşmesiyle kilometrelerce süren bir kovalamacaya dönüştü. Yaklaşık 1 kilometre boyunca birbirini takip ederek küfürleşen taraflar, bir sanayi sitesinde araçlarından inerek tekme tokat birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmekte zorlandığı kavgada bir sürücü yüzünden ağır yaralanırken, dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

