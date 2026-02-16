Burhan Doğançay’ın “Nazar Boncuğu” tablosu, Artam’ın “404. Müzayede Modern ve Çağdaş Tablolar” açık artırmasında 8,6 milyon TL’ye alıcı buldu.

MURAT ÖZTEKİN - “Duvarların Ressamı” olarak bilinen Burhan Doğançay’ın “Nazar Boncuğu” adlı eseri, Artam’ın dün yapılan “404. Müzayede Modern ve Çağdaş Tablolar” adlı açık artırmasında en yüksek fiyata satılan eser oldu.

Kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı müzayedede 1,5 milyon liradan satışa çıkan Doğançay’ın tablosu, toplamda 8 milyon 632 bin TL’ye yeni sahibini buldu.

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Mavi Gezi Balığı” adlı 1971 tarihli eseri ise toplamda 7 milyon 978 bin TL’ye satılarak dikkat çeken bir diğer eser oldu.

Erol Akyavaş’ın hat sanatını görsel bir unsur olarak kullandığı isimsiz çalışması da 4,9 milyon liraya satıldı.

