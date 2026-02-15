Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 1 milyon 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Bu çalışmalar neticesinde Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kapıköy Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet sonucunda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 adet gümrük kaçağı halı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli E.Z. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı.

