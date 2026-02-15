İhlas Haber Ajansı
Gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi! Değerleri bir araba parası
Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 1 milyon 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, Kapıköy Yol Kontrol Noktası'nda piyasa değeri 1,2 milyon TL olan 2 adet kaçak halı ele geçirdi ve şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
- Van İl Jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
- Kapıköy Yol Kontrol Noktası'nda 2 adet gümrük kaçağı halı ele geçirildi.
- Ele geçirilen halıların piyasa değeri 1,2 milyon TL'dir.
- Olayla ilgili şüpheli E.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Bu çalışmalar neticesinde Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kapıköy Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet sonucunda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 adet gümrük kaçağı halı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli E.Z. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı.
