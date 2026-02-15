Jeffrey Epstein dosyası yeniden gündemde. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan FBI belgelerinde, Deutsche Bank üzerinden yürütülen bazı finansal işlemlere ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Belgelerde, Trump’ın damadı Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda tespit edilen kripto para hareketliliğinin "şüpheli" olarak raporlanmak istendiği ancak bu talebin banka yönetimi tarafından engellendiği öne sürüldü.

Jeffrey Epstein dosyası kapsamında yayımlanan FBI belgeleri, Deutsche Bank’ı yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan kayıtlarda, bankanın denetim sistemi ve bazı yüksek profilli müşterilere yönelik uygulamalarına ilişkin ciddi iddialar yer aldı.

Belgelerde, bankanın kara para aklamayı önleme mekanizmalarında boşluklar bulunduğu ve bazı yüksek profilli müşterilere ayrıcalık tanındığı öne sürüldü.

İddiaların merkezinde, bankanın eski uyum görevlisi Tammy Hill McFadden’ın FBI’a verdiği ifadeler yer aldı.

"ŞÜPHELİ İŞLEMLER ENGELLENDİ"

FBI raporuna göre McFadden, 2016 yılında Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda yüksek miktarda kripto para hareketliliği tespit etti. Kushner’in şirketinin bir çalışan'a kripto para ile ödeme yaptığını, ancak bu kişinin şirket kayıtlarında yer almayan bir Rus vatandaşı olduğunu belirlediğini aktardı.

McFadden, kaynağı ve alıcısı doğrulanamayan işlemlerin "şüpheli" olarak raporlanmasını talep ettiğini, ancak banka yönetiminin bu talebi "temelsiz" bularak engellediğini iddia etti.

EPSTEİN HESAPLARI GÜNDEMDE

Belgelerde, milyarder Jeffrey Epstein’in finansal işlemlerine ilişkin detaylar da yer aldı. McFadden, 2015 yılında Epstein’in hesaplarından 20’li yaşlardaki kadınlara düzenli para transferleri yapıldığını raporladığını söyledi.

Üst yöneticisinden "Epstein cezasını çekti, bu hesaplarda çalışmaya devam edin." ceavıbını aldığını ileri sürdü. Deutsche Bank’ın Jacksonville şubesindeki uyum ekibinin Epstein ile ilişiğin kesilmesini istediği, ancak yönetimin bu süreci yıllarca ertelediği belirlendi.

Uluslararası basına göre Epstein, Deutsche Bank’ta 40’tan fazla hesap açtı ve servetinin önemli bölümünü burada yönetti.

Banka, Epstein ile ilişkileri nedeniyle daha önce New York finans otoritelerine 150 milyon dolar ceza ödedi, ayrıca mağdurlarla 75 milyon dolarlık uzlaşmaya gitti.

102 SİYASİ İSME "DENETİM MUAFİYETİ"

McFadden’ın en dikkat çeken iddiası ise 102 "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" hakkında oldu. Bu isimlerin bankanın kara para aklamayı önleme sisteminde "süresiz ertelenmiş" kategorisine alındığını ve olağan denetimlerden muaf tutulduğunu öne sürdü.

Bu duruma itiraz ettiğinde kendisine yönelik bir "misilleme kampanyası" başlatıldığını ileri sürdü. Performans notlarının düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine son verildiğini dile getirdi.

Banka yönetimi ise şüpheli faaliyetleri bildiren çalışanların cezalandırıldığı iddialarını reddetti.

FBI belgeleri, finans dünyasında "etik denetim" ile "müşteri ilişkileri" arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

