Altın ve gümüşteki sert yükseliş yatırımcıyı sarı madene yöneltirken, Ekonomist Sefer Humar’dan 2026 için dikkat çeken bir çıkış geldi. Humar, tek bir enstrümana yüklenmenin riskli olduğunu vurgulayarak yeni yılda TL mevduat ve para piyasası fonlarının ana gövde olarak öne çıkabileceğini belirtti.

Altın ve gümüşteki ralli sürerken çoğu yatırımcı özellikle sarı madene adeta hücum ediyor. Bazı kuyumcularda gram ve çeyrek altın ise tükenme noktasına geldi. Emtialardaki bu hızı ve diğer yatırım araçlarını TGRT Haber ekranlarında Ekonomist Sefer Humar değerlendirdi. Bu tür hareketlerin belli dönemlerde geri çekilmelerle dengelendiğini vurgulayan Humar, yatırımcıların ani kararlarla hareket etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"TEK BİR ENSTRÜMANA YÜKLENMEYİN" Dövize yönelik beklentilerin son yıllarda karşılık bulmadığını belirten Humar, kurda uzun süredir belirgin bir sıçrama yaşanmadığını, döviz bazında yapılan bazı yatırımların ise reel anlamda değer kaybettiğini söyledi. Konut yatırımlarında da benzer bir tablonun oluştuğunu aktaran Humar, yatırımcının tek bir enstrümana yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Altının ise sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda “zor gün güvencesi” olarak görüldüğünü belirten Humar, özellikle ihtiyaç halinde bozdurulmak üzere elde tutulan altının psikolojik bir güven unsuru olduğunu kaydetti. Ancak tasarruf amacıyla altın alanların da piyasayı iyi analiz etmeden hızlı al-sat yapmasının riskli olduğuna işaret etti.

2026 YILI İÇİN DİKKKAT ÇEKEN 'TL' TAVSİYESİ Uzman isim açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: 2026'da TL ve para piyasası fonlarında güvenilir bulduğunuz, para piyasası fonları, değerlendirilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Bence 2026'da hızlı bir şekilde özellikle piyasayı koklamadan hareket etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Nitekim biraz önce söyledim tekrar söylüyorum hani çok düşükken yani 2000'lerden 5.000'lere sonra 7.000'lere doğru hiçbir düzeltme hareketi olmadan gelen bu emtialar nitekim belli dönemlerde düzelecektir, düzeltme gelecektir diye düşünüyorum.

