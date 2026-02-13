Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | Art Show: Galeriler Buluşması 2026
Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında düzenlenen “Art Show: Galeriler Buluşması 2026” 15 Şubat’a kadar 2Plan Terminal-Etiler’de sanat dünyasını bir araya getiriyor.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği “Gilgameş” operası ve İlayda Babacan Art Projects imzalı “İçimizde Büyüyen Orman” sergisi hakkında bilgiler sunuluyor.
- “Gilgameş” operası 18 Şubat saat 20.00'de AKM'de seyirciyle buluşacak.
- “İçimizde Büyüyen Orman” başlıklı grup sergisi 15 Mart'a kadar Pera'da bulunan Casa Foscolo Hotel'de gerçekleşiyor.
- Serginin imzası İlayda Babacan Art Projects'tir.
MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği “Gilgameş” operasını sahneye 18 Şubat saat 20.00’de AKM’de seyirciyle buluşacak.
İlayda Babacan Art Projects imzasıyla hayata geçirilen “İçimizde Büyüyen Orman” başlıklı grup sergisi, 15 Mart’a kadar Pera’da bulunan Casa Foscolo Hotel’de gerçekleşiyor.
