Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önceki gün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşananlara tepki gösterdi. Erdoğan, "CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha şahit olduk. Bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal dahil sergilediler. Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Hepinizi en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Muhalefetin şiddet dozu artan propagandasına rağmen partimiz çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır.

Unutmayın; ezberler bozuluyor, kurumlar irtifa kaybediyor. Mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Cumhur İttifakı’nın ülkemiz ve milletimiz açısından ne manaya geldiği bugünlerde daha iyi anlaşılıyor.

Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda Türkiye rüzgarı esiyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

Millete hizmet yolunda rehavete yer olmadığını unutmamalıyız. Hiçbir mazeret, başarının yerini tutmaz.

Gelecek hafta bugün Ramazan-ı Şerifle müşerref olacağız, hazır mısınız? Tüm vatandaşlarımızın Ramazan'ı Şerifi'ni tebrik ediyorum. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazan'ı bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Oldukça kapsamlı bir plan hazırladık. İftira 5 kala ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız.

"ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ"

(Bakanların yemin töreni sırasında yaşananlar) CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha şahit olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız, bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür!"

