Osmanlıda Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için inşa edilen yapılardan biri olan Edirne’deki Mahmudiye (Yanık) Kışlasının restorasyonunda kaba inşaat çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı.

1827 yılında inşa edildikten sonra askerî kışla ve cezaevi olarak kullanılan binada zamanla yapılan eklerin temizliği sürüyor. Restorasyona dair açıklama yapan Millî Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, kışlanın yalnızca bir bölümünün bugüne ulaşılabildiğini ama mevcut hâliyle dahi önemli bir tarihî miras olduğunu söyledi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından kışlanın Edirne Sarayı’na ait taşınabilir eserlerin sergileneceği bir müze ve kültür merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran Yıldız, yaklaşık 150 bin tarihî eserin ziyaretçilerle buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yapının Edirne Sarayı ile birlikte 2027 sonunda hazır hâle gelmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası