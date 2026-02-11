Ahlakı dert etmediğiniz de ortaya çıktı!..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ettiği küfür ve hakaretlerin etkileri devam ediyor. Bu konu daha çokça tartışılacağa benziyor.

İşin ilginç yanı Özgür Özel’in ettiği dümdüz küfürleri hâlâ utanmadan savunmaya kalkanlar var. Dün şöyle bir baktım. İsmail Saymaz dışında Özgür Özel’i eleştiren kimse görmedim. Saymaz, Halk TV’de Özgür Özel’in yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Karşısındaki eski AK Partili İbrahim Kahveci’nin şirazesi kaymış. Aralarındaki diyalog şöyle:

“Kahveci:

Özgür Özel'in mesajlaşmasını yanlış dedin ya, bunu bugün dediğin zaman iktidar medyasını onaylamış gibi oluyorsun.

Saymaz:

Orasının öyle yazması benim görüşümü sınırlar mı ya?

Kahveci:

İktidar medyası Özgür Özel küfretti diye bütün manşetleri atmış. Ben bugün hiçbir şey demem onun için bu konuda.

Saymaz:

Ben iktidar medyasının hangi manşeti attığına göre dünya görüşümü oluşturacak değilim. Özgür Özel bu şekilde diyaloğa girmemeliydi.”

İsmail Saymaz bir duruş gösterdi. Nevşin Mengü YouTube yayınında, “Olan biten her şey yanlış ama Özgür Bey öyle düşünmüyor” dedi. Nevşin yapılanı doğru mu buldu, yanlış mı anlayamadım. Nevşin’in Özgür Özel’in bu avam ağzını eleştirmesi gerekirdi.

Bahar Feyzan ise resmen Özgür Özel’i savunmuş. Şöyle demiş: “İnsanlar dünden beri ‘Bir genel başkan nasıl böyle konuşur’ diyor. Valla öfke de bir hitabet şeklidir. Küfür de vardır hayatın içinde. Ne olursa olsun insan düşmanı dahi olsa özel mesajları deşifre edemez. Çok çirkin.

Mesut Özarslan ‘p.ç’ lafını kendi ‘Barbra Streisand Effect’ gibi duyuruyor. Bundan sonra kendisinin adını öyle kalacak gibi bir noktaya getirdi tartışmayı."

Biri Feyzan’a haklı olsa bile küfür etse “hak etti mi?” diyeceğiz. Bahar’a göre Özarslan mesajları deşifre ettiği için hatalı. Ancak Özgür Özel dümdüz küfür ettiği için yaptığı normal!..

Nerenin duayeni olduğu belli olmayan Uğur Dündar alenen Mesut Özarslan’a küfür ve hakaret etti. Kendi cenahından evet beklediğiniz üzere destek gördü. Yanlış duymadınız. Eleştirilmesi gereken Dündar’a, “Aferin ne güzel dedin” diyorlar.

Muhalif medyada bir iki cılız ses dışında herkes Özgür Özel’i tebrik ediyor. Muhalif medya sayıca az. Sosyal medyada sesleri daha çok çıkıyor ama çoğu trol gibi davranıyor.

Özgür Özel’in küfürlerinde gördük ki, muhaliflere ahlaklı davranmak gibi bir dertleri yok. Son yaşananlar, ahlaki üstünlükleri iyice dibe vurdu. Ben onlar adına üzüldüm. Gerçekten yazık!

Mesut Özarslan’ı eleştirmek, yaptığını sorgulamak başka şey; ama ona küfreden bir Genel Başkanı savunmaya kalkmanın izahı yok!

İBB’deki yolsuzlukları görmeyen, Antalya’da baba oğulun nasıl rüşvet aldığına kulak tıkayan, İzmir’deki İzbeton ve kooperatif hırsızlığına ağzını açmayan, Manavgat’ta baklava kutularına tek kelime etmeyenlerden bir de Özgür Özel’i eleştirmelerini beklemek abesle iştigal olur.

CHP 1950’den beri tek başına iktidara gelemedi. Gelme şansı da yok. Muhalif medya bir iki istisna dışında hayatta öz eleştiri yapmıyor. Özgür Özel olayında da gördük ki, ahlaki bir dertleri de yok. O yüzden sürekli kaybetmeye mahkûmlar...

