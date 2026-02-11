'Scrubs’lı milletvekilimiz kim?

Milletvekilliği bir meslek değildir.

Milletvekilliği halkın TBMM’deki vekilliğini ve sözcülüğünü yapan seçimden seçime görev süresi bulunan geçici ancak oldukça saygın ve sıra dışı bir statüdür. Milletvekilliği, demokratik sistemlerde halkın egemenliğini kullanan en temel temsil mekanizmalarından biridir.

Bu özel görevi hakkıyla yapan çok değerli vekillerimiz çok şükür ki sayıca bir hayli fazla. Ancak halkın kendisine verdiği bu geçici görevi devraldıktan sonra seçmenine sırtını dönen, tepeden bakan vekillerin de varlığından ne yazık ki haberdarız. Bu kabilden vekillerden bahsetmeye lüzum dahi görmüyoruz.

Biz bugün sıra dışı bir milletvekilinden söz edeceğiz zira “marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir” sözünün ağırlığının farkındayız. Bu sıra dışı kıymetli vekilimiz Prof. Dr. Sadettin Hülagü… Kocaeli Üniversitesi eski rektörü ki 8 yıl bu görevi başarıyla icra etti. AK Parti 28. Dönem Kocaeli Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı (2022). Hülagü Hoca, Türkiye ve dünyanın önemli Gastroenteroloji uzmanlarından birisi. ABD’de de bu alanda önemli çalışmalarda bulunmuştur.

Kocaeli milletvekili seçildikten sonra hem Meclis'teki görevlerini ve Kocaeli ilindeki faaliyetlerini yürüten hem de pazartesi günleri Kocaeli Üniversitesinde hastalarını tedavi eden Sadettin Hülagü Hoca bu yönüyle Kocaeli halkından büyük teveccüh görüyor. Böylesine başarılı ve önemli bir hekimin milletvekili olduktan sonra bile asıl mesleğini yürütüp hastalarına bakması millet olarak alışık olduğumuz bir durum değil. Bir hoca düşününüz balkonuna yuva yapan kumru kuşlarını dikkatle takip eden, yavrulayınca sevinen, göçünce üzülen ve etrafına bigâne kalmayan bir bilim insanı… Dolayısıyla kâinat defterini böyle okuyabilen bir hekim şifa dağıtabilir ancak…

Prof. Dr. Sadettin Hülagü farklı bir hekim. Hikmeti tıbbiye ile buluşturmuş, halka hizmeti Hakk’a hizmet anlayışıyla kaynaştırmış bir ruh ve gönül insanı aynı zamanda. Kocaeli Üniversitesinde “Gastroenteroloji” bölümünde hemşiresinden, asistanına, doktorundan profesörüne kadar hemen herkes Sadettin Hoca’nın rahle-i tedrisinden geçmiş. Bunu her anlamda gözlemleyebiliyorsunuz.

Önceki gün bir yakınımın rahatsızlığı nedeniyle gastroenteroloji bölümünde idim. Müşahede odasında bir hasta ağrıdan iki büklüm, inliyor. Hemşiresi ayrı, asistanları ayrı başından ayrılmıyorlar. Az sonra hastanın doktoru geliyor ve hastaya bir baba şefkatiyle yaklaşıp “bir tanem nasılsın?” diye soruyor, yakından ilgileniyor. Biz bütün bunlara pek alışkın değiliz! Bölümde doktorların değil, gerçek HEKİM’lerin olduğunu anlıyorum.

Ve hatırlıyorum ki bu bölümü kuran bu öğrencileri yetiştiren ve bu ruhu bu kliniğe yerleştiren birileri var!

Üzerine giydiği 'Scrubs'ıyla yan odalarda hastalarına endoskopi, gastroskopi vs. yapan milletvekili, bu bölümdeki herkesin de Hocası… Bu ayakta alkışlanası, fevkalade bir güzellik ve ulvi bir hizmet anlayabilenlere...

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Hülagü Hoca'ya olan teveccühünün farkında olan birisi olarak söyleyebilirim ki şehrimiz zatıalilerine minnettardır.

Kocaeli, bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partinin doğru tercihlerinin birçok avantajını yaşamaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın şehirde fırtına gibi esmekte, birbirinden önemli dev yatırımlarla geleceğin Kocaeli şehrini inşa etmektedir. Kocaeli AK Parti teşkilatının kuvveden fiile geçen uyumlu çalışmaları pek çok alanda başarılı hizmetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Hasılı AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü Hocamız kimi vekiller gibi eline makas alıp açılışlarda kurdele kesip görünmez olmuyor! O Kocaeli’de Yüce Allah’ın “Ya Şafi” ismi şerifinin ilhamıyla tanış olmuş bir hekim olarak hastalarına şifa dağıtıyor. Allah kendilerinden razı olsun.

Milletvekilliğinin kalıplara sığmayacak kadar geniş ve sıra dışılık içerdiğinin farkını bütün Türkiye’ye gösteren Prof. Dr. Sadettin Hülagü Hocamıza sağlık, huzur ve güzellikler dilerim.

