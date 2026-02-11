2017’de dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8’inci sırada olan Türkiye’nin, 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükseldiğine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Turizm gelirlerinde ise yine 2017’de 15’inci sırada yer alan ülkemiz, 2024 yılında 7’nci sıraya ulaşmıştır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, göreve geldiği günden bu yana turizmi yalnızca rakamlarla değil, vizyon, çeşitlilik ve nitelik odağıyla da ele aldıklarını belirterek, “Deniz, kum, güneş anlayışının ötesine geçen bir yaklaşımla, kültür ve inanç turizmi, arkeoloji, doğa ve ekoturizm, gastronomi, sağlık ve termal turizm, kongre ve fuar, kruvaziyer ile kış turizmi gibi alanları devreye alarak ülkemize geniş bir ürün yelpazesi kazandırdık. Türkiye’ye dair bilinirlik ve farkındalık oluşturduk. Bütün bu yoğun ve çok yönlü mesai başta nitelikli turist olmak üzere birçok kazanımı beraberinde getirmiş, Türk turizmini birinci lige taşımıştır. Bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz ki turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak olarak belirlediğimiz temel hedefimizin her basamağını emin adımlarla, öncü ve örnek başarı hikâyeleri ve rekorlarla tırmanmaya devam ediyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm gelirinde 8 sıra atladık

Bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Turizm Yatırım Forumu’nda konuşan Ersoy, BM Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2017’de dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8’inci sırada olan Türkiye’nin, 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükseldiğine değinerek, “Turizm gelirlerinde ise yine 2017’de 15’inci sırada yer alan ülkemiz, 2024 yılında 7’nci sıraya ulaşmıştır. 2025 yılında ise turizm gelirimiz 65 milyar 231 milyon dolara ulaşarak, cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Bu rakam, 2017 yılına kıyasla yüzde 109’luk bir artış anlamına gelmektedir. Yine 2025’te toplam ziyaretçi sayımız 63 milyon 941 bin kişi olarak kaydedilmiş; turizm gelirinde olduğu gibi ziyaretçi sayısında da yeni bir rekora erişilmiştir. Kişi başı gecelik yabancı turist ortalama harcaması ise 2025 yılında 114 dolar seviyesine yükselmiştir” diye konuştu.

Bakan Ersoy, 2026 yılı için 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: YURT DIŞI HARCAMALARI YURT İÇİNDE TUTAN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dünyadaki metropollere göre İstanbul’daki otel fiyatlarının olması gereken seviyenin altında olduğunu dile getirerek, “Mutlaka İstanbul’u otel geliri anlamında daha yukarı çekecek hamleleri, politikaları üretme konusuna önem vermeliyiz” dedi. Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışı harcamalarının arttığını anlatan Avdagiç, bu harcamaları yurt içinde tutan politikaların geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI: TURİZM SEKTÖRÜNE SON ÜÇ YILDA 2,2 MİLYAR DOLAR KREDİ SAĞLADI

●Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, seyahat ve turizm sektörünün küresel ekonomiye katkısının 11,7 trilyon dolara ulaştığını, bu rakamın küresel millî gelirin yüzde 10,3’üne karşılık geldiğini söyledi. Sektörün küresel bazda 371 milyon kişiye istihdam sağladığını belirten Aran, “Biz de ülkemizdeki önemine binaen yaklaşık son üç yıldır turizm sektörüne yaptığımız yatırımlarla 2,2 milyar dolarlık bir krediyi sadece turizm sektörümüze kullandırdık” değerlendirmesini yaptı.

