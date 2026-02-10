Kaydet

İstanbul Küçükçekmece’de istirahatli bir polis memuru ve eşi, sokakta yürüdükleri sırada bir otomobilin çarpması sonucu başlayan tartışmada yaklaşık 13 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Otomobildeki şahısların arkadaşlarını da olay yerine çağırmasıyla büyüyen kavgada polis memuru ve eşi acımasızca darbedilirken, kadının cep telefonunun da gasp edildiği öne sürüldü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarının ardından gözaltına alınan üç şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

