Türkiye gazetesinde uzun yıllar kalem oynatan yazar Ahmet Kabaklı, dün vefatının 25. yıl dönümünde yakınları, talebeleri ve sevenleri tarafından Eyüpsultan’daki kabri başında dualarla yâd edildi.

İRFAN ÖZFATURA - Anmaya katılan kültür, sanat ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri, duayı müteakip Pierre Loti Kıraathanesinde Kabaklı’ya dair hatıralarını anlattı.

Burada konuşan Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar “Ahmet Kabaklı,1914 Elâzığ, Harput doğumlu bir Anadolu çocuğu. Bir taşra vilayetinde yetişmesine rağmen yaptığı çalışmalar ve verdiği eserlerle iz bırakan bir mütefekkirdi. Gerek şahsiyeti gerek gazete ve dergilerde çıkan yazılarıyla Türkiye’de dinî ve manevi değerlere sadık bir neslin yetişmesine vesile oldu. Yine kurmuş olduğu Türk Edebiyatı Dergisi, Edebiyat Cemiyeti ve Türk Edebiyat Vakfıyla çok hizmet etti. İstanbul’dan yolu geçen edebiyat fakültesi talebelerinin, bürokratların, uğrak yeri olan mekânlar tesis etti. Biz de onun yolunda yürümeye çalışıyor, geçmişe dönüp baktığımızda önemli bir misyonu yüklendiğini görüyoruz” dedi.

Kabaklı hakkında 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’ta bir anma faaliyeti daha tertiplenecek.

Türk Edebiyatı Vakfında yapılacak faaliyette, katılımcılar Kabaklı’yla olan hatıralarını yâd edecek.

