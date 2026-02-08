Citroën Ami, sınırlı sayıdaki Dark Side özel versiyonu ile Türkiye’de satışa çıktı. Araç ilk kez tamamen siyah bir gövde rengiyle ve Gece Siyahı tasarım unsurlarıyla öne çıkıyor.

Citroën, Ami modeline yeni bir kimlik kazandıran özel versiyon Ami Dark Side’ı Türkiye’ye getirdi. Bu yeni özel versiyon, serinin tasarımını korurken, yeni dış görünüm ve grafik uygulamalara sahip.

Sınırlı sayıdaki Ami Dark Side, Türkiye’de 555.000 TL’den başlayan fiyatlarla online olarak sipariş edilebiliyor.

Yeni Ami’nin Dark Side özel versiyonu, Gece Siyahı adı verilen tamamen yeni bir gövde rengiyle sunuluyor. Derin ve mat yapıya sahip olan siyah ton, beyaz grafik öğeler (çıkartmalar, jant kapakları) ile zenginleştirilerek dinamik bir görünüm elde ediyor.

Ami, kompakt, ulaşılabilir ve Türkiye’de B1 sınıfı sürücü belgesine sahip, 16 yaş ve üstü sürücüler tarafından kullanılabilen tamamen elektrikli bir mobilite aracı. Ami’nin hava koşullarına karşı koruma sağlayan iki koltuklu kabini, kullanım kolaylığı, saatte 45 km hıza ulaşabilme özelliği ve 75 km menziliyle güvenli bir çözüm sunuyor.

Citroen Ami’nin 2026 model yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI – İNDİRİMLİ FİYATI)

6 kW Elektrik Motor Ami - 585.000 TL - 545.000 TL

6 kW Elektrik Motor Yeni Ami Dark Side - 595.000 TL - 555.000 TL

6 kW Elektrik Motor Ami Buggy - 605.000 TL - 565.000 TL

2025 model yılı fiyat listesi (LİSTE FİYATI – İNDİRİMLİ FİYATI)

6 kW Elektrik Motor Ami - 565.000 TL - 525.000 TL

6 kW Elektrik Motor Ami Buggy - 605.000 TL - 565.000 TL

