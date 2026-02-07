Çocuklarına yönelik yapılan yorumlar Emrah’ı çileden çıkardı. Ünlü şarkıcı, “Çocuklarım kırmızı çizgim. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir” diyerek sosyal medyada sert bir çıkış yaptı, hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

Büyük oğluyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Emrah, son olarak küçük çocuklarının fotoğrafının altına yazılan yorumlarla çılgına döndü.

Her fırsatta sadece Sibel Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından bahseden Emrah, son yaşadıklarına sessiz kalmadı.

Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlarda bulunan şarkıcı, yapılan yorumları 'terbiyesizce' şeklinde yorumlayıp "Çocuklarım kırmızı çizgim" dedi.

"İKİSİ DE GÖZÜMÜN NURU"

Yapılan yorumlarla ilgili de dava açacağını söyleyen Emrah'ın paylaşımları şöyle:

"Dünya bir yana, evlatlarım bir yanadır... Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de..

Canımın içidirler... Kalbimdir yavrularım.

Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir..

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim.

Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına yapılan tüm yorumlar, avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır..

Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir.

Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim.

Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

