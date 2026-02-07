Orhan Şen, İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ancak kar beklenmediğini söyledi, şubat sonu ve mart başını işaret etti. Meteoroloji ise İstanbul ve birçok il için yer yer kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İşte il il hava durumu.

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girerken, Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Şen, “Batı bölgelerde yarından itibaren sıcaklıklar düşecek. İstanbul’da salı gününden sonra 8-9 dereceyi göreceğiz ama kar beklemiyoruz” dedi.

Önümüzdeki hafta perşembeden itibaren hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceğini ifade eden Şen, yağışların barajlar açısından önemli olduğunu ancak kar yağışının yetersiz kaldığını vurguladı.

Ankara ve çevresinde kar olmamasına dikkat çeken Şen, “Bu mevsimde dağlarda ciddi kar örtüsü olması gerekirdi. Baharda eriyen kar, yer altı suları için hayatiydi. Bu açıdan tablo pek umut vermiyor. Önümüzde yaklaşık 1,5 aylık bir kış süreci var. Şubat sonu, mart başında yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor” diye konuştu.

Orhan Şen uyardı, Meteoroloji teyitledi! İstanbul dahil çok sayıda il için uyarı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas, Kayseri, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Orhan Şen uyardı, Meteoroloji teyitledi! İstanbul dahil çok sayıda il için uyarı var

KOCAELİ VE İSTANBUL ÇEVRELERİ DİKKAT

Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine karşı da uyarı yapıldı.

Orhan Şen uyardı, Meteoroloji teyitledi! İstanbul dahil çok sayıda il için uyarı var

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, güneydoğu kesimlerde ise biraz artacağı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası