Manisa'da sağanak yağış Alaşehir ve Kula'daki yolları ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Ürünler zarar görürken Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı.

Özellikle Ege'de etkili olan sağanak yağış Manisa'da da büyük hasara neden oldu. Alaşehir ve Kula ilçeleri adeta sular altında kaldı.

Kula'da Gediz Nehri taşarak Ortaköy, Yurtbaşı ve Dereköy mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle kışlık sebzeler zarar gördü.

Manisa'yı sağanak yıktı geçti! Dere taştı, yol çöktü, tarlalar sular altında kaldı

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Tuna, birçok tarım arazisinde su biriktiğini ve ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

DERE TAŞTI YOL ÇÖKTÜ

Alaşehir'de ise sabaha karşı artan sağanak nedeniyle Göbekli Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın sonrası Göbekli ile Horzumalayaka mahallelerini bağlayan yolun bir kısmı çöktü.

Manisa'yı sağanak yıktı geçti! Dere taştı, yol çöktü, tarlalar sular altında kaldı

Büyükşehir Belediyesi yolda onarım çalışması başlattı.

Manisa'yı sağanak yıktı geçti! Dere taştı, yol çöktü, tarlalar sular altında kaldı

Kaymakam Alper Faruk Güngör ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı bölgede incelemelerde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası