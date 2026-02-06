Tarım ve Orman Bakanlığı 94 milyon 265 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödemelere bugün başlanacağı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Çiftçilerin gözü buradaydı! Ödemeler hesaplara bugün aktarılacak

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kırsal kalkınma yatırım desteğinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağı belirtilen açıklamada, "94 milyon 265 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

