Her iddiası daha o gün dolmadan yalanlanan, her fırsatta ülkesini Avrupa’daki dostlarına şikâyet eden, terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmeyen, ülke ekonomisinin çökmesi için elinden gelen hiçbir fırsatı geri tepmeyen CHP lideri Özgür Özel, göreve geldiğinden beri partisi tel tel dökülüyor. Dünyayı kasıp kavuran Epstein skandalının bir benzeri CHP içerisinde yaşanıyor. Özgür Özel’in yönetiminde siyasi partiden hızla çıkarak âdeta bir “dernek”, “özel kulüp” hüviyetine doğru sürüklenen CHP’de ‘Altı Ok’un yerini rüşvet, yolsuzluk, taciz, uyuşturucu benzeri çirkin işler alıyor.

HABER MERKEZİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık erken seçim çağrısı yaparak ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını vurgularken partisi, taciz, uçakta âlem, uyuşturucu, resmî belgede sahtecilik, darp, rüşvet, yolsuzluk, FETÖ ve din düşmanlığı gibi, vatandaşın tepkisini çeken olaylarla anıldı ve anılmaya devam ediyor.

CHP’ye Özel Epstein: Partiydi ‘kulüp’e döndü!

İşte onlardan bazıları:

UÇAKTA ÂLEM İDDİASI

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede, İBB soruşturmasının firari ismi iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili şunları söyledi: Gülibrahimoğlu sevgilimdir. İBB’den yüksek miktarda para kazanıyordu. Beni ve arkadaşlarını özel uçakla (Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı uçak) gezdiriyor, lüks hediyeler alıyordu. Fatih Keleş’e (İBB soruşturmasının iki numaralı ismi) kadın gönderdiğini söylemişti. Gülibrahimoğlu kumar oynuyordu ve bunlar İBB’den kazandığı paralardı. Beş dakikada 200 bin dolar kaybetti, umursamadı bile.

CHP’ye Özel Epstein: Partiydi ‘kulüp’e döndü!

TACİZ, TEŞKİLATI SARMIŞ

CHP, rüşvet ve yolsuzluklar dışında tacizle de anılan bir parti hâline geldi. Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., 2020 yılında 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2022 yılında da Maltepe Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi M.T. de “çocuğa zincirleme taciz” suçundan 18 ay 22 gün hapis cezası aldı. CHP’nin eski Erzurum İl Başkanı B.O. da, 2021 yılında yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OTOBÜSTE REZALET

Yine aynı şekilde eski CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu Üyesi M.Y, CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’na giden partililerin olduğu otobüste 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İstanbul’un Kartal ilçesinde CHP’ye ait seçim otobüsünün içinde, otobüs şoförü M.Ç. ve arkadaşı H.K. iki travesti ile fuhuş hâlindeyken polis tarafından suçüstü yakalandı.

HALKIN PARASIYLA FUHUŞ

Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet paralarını Londra’ya taşıdığı kiralık jette yaşanan uyuşturucu ve fuhuş partilerinin yankıları dinmezken, benzer rezaletler sağ kolu Murat Ongun’un kullandığı otel odasında patlak verdi. İtirafçı Dilvin Miray Çalkın adlı mimar, Ongun’un Raffles Otel’deki 2604 numaralı VIP dairede dönen uyuşturucu fuhuş partilerinin detayını anlattı. Çalkın, İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’yla ücret karşılığında fuhuş yaptığını söyledi.

ZEHİR TACİRİ BAŞKAN

2024 yılında CHP Bayırköy Belde Başkanı Osman K, uyuşturucu üretirken yakalandı. Osman K’nın üzerinde yapılan aramalarda 35 gram esrar, iki gram kenevir tohumu, bir gram metamfetamin çıkarken, bir uyuşturucu içme aparatı olarak kullanılan “payp” ele geçirilmişti.

FETÖ’DEN TUTUKLANMA

2019 yılında CHP’nin Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2016 yılında ise Konyaaltı ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi CHP’li Sıtkı Soydal ve oğlu Onur Soydal da “FETÖ” soruşturması dâhilinde tutuklanmıştı.

Yine, CHP’li eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

DARP VE ŞİDDET DE VAR

Denizli’nin Kale ilçesinde geçtiğimiz yıl ağır işlerde çalıştırıldıklarını ve mobbinge maruz kaldıklarını belirten zabıta memurları, CHP’li Belediye Başkanı E.H. tarafından sopayla darbedildiklerini iddia etmişti. Zabıtalar hastaneye başvurarak darp raporu almış ve şikâyette bulunmuştu. Son olarak CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, geçtiğimiz günlerde belediyeyi eleştiren bir kişinin ağabeyini telefonla arayarak tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

CHP’ye Özel Epstein: Partiydi ‘kulüp’e döndü!

İSLAM DÜŞMANI CHP!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın Mayıs 2024’teki Meclis Genel Kurulundaki Müslümanları hedef alan sözleri tepkilere sebep olmuştu. Akdoğan, “Ey zalimler; ister kaymakam olun ister vali ister hâkim olun ister savcı ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1.400 senedir yapıyorsunuz bunu” sözlerini sarf etmişti.

LGBT SÖZCÜLÜĞÜNÜ DE CHP ÜSTLENDİ

LGBT sapkınlığı ve eş cinsellik lobisinin kirli propagandasının başını CHP çekiyor:

“Tasavvuf Müzesi” açacağını söyleyen CHP’li İstanbul Belediyesi açtığı sözde müzede İslam’a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapmıştı.

CHP İstanbul Gençlik Kollarında eş cinsellik sapkınlığını normalleştirmeyi amaçlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başkanlığı görevini yürüten Kerem Kitay, CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in onayıyla anaokullarından sorumlu koordinatör olarak atandığı iddia edilmişti.

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, sinema gösterimi adı altında LGBT propagandası yapmıştı. Cinsel kimlik değişiminin vurgulandığı ‘Uçsuz Bucaksız’ adlı film, aralarında çocukların da bulunduğu izleyicilere gösterilmişti. Gösterimin ardından perdeye transseksüalizm tanımı yansıtılmıştı.

Yolsuzluktan tutuklanan “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” lideri Ekrem İmamoğlu, BAAL figürleri ve satanizm temalı figürler kullanan “modacı” Dilara Fındıkoğlu ile ortak proje anlaşması yapmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “LGBT’liler ülkemizin aydınlık geleceği için onurlu bir mücadele veriyor” demişti.

BİR İFTİRASI DAHA ELİNDE PATLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “AK Partili” dediği, İBB soruşturmasının firari ismi Murat Gülibrahimoğlu’nun CHP’nin finansörü olduğu ortaya çıktı. İtirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya, ifadesinde Gülibrahimoğlu ile CHP arasındaki ilişkiyi anlattı. Yalçınkaya, İBB’ye yönelik soruşturmanın iki numaralı ismi olarak bilinen Fatih Keleş’in Murat Gülibrahimoğlu’na “Gördün mü paranın gücünü, yüz yıllık CHP’yi aldık. Muratçığım az kaldı, Ekrem Baba cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak. Sabret, şimdi alma zamanı değil verme zamanı. Şimdi verirsek baba cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız” dediğini anlattı.

Yalçınkaya, Fatih Keleş’in, Kılıçdaroğlu’ndan ‘sığır çobanı’, Özgür Özel’den ise “Ekrem İmamoğlu’nun sevimli şempanzesi’ diye bahsettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Murat Gülibrahimoğlu’nun ofisinde geçen bir sohbetten bahseden Yalçınkaya, Özel’in genel başkan seçildiği kurultaydan sonra Fatih Keleş’in Gülibrahimoğlu’na “Şimdiki hedefimiz İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olmasıdır. Kazandığımız paraların yarısını İmamoğlu için kurulan cumhurbaşkanlığı fonuna, yarısını da cebimize koyalım” dediğini ifade etti.

CHP’ye Özel Epstein: Partiydi ‘kulüp’e döndü!

MEZAR BAŞINDA RAKILI ‘AYİN’

Çılgın proje diye tanıtılan bazı İBB kreşlerinde çocukların darp ve istismar edildiği belirlendi. İş adamlarını haraca bağlayan Beşiktaş Belediye Başkanı’nın rüşvet parasıyla beş yıldızlı otellerde krallar gibi düğün yaptığı ortaya çıktı. Tunceli eski milletvekili Kamer Genç’in mezarının başında rakılı ayin yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i partilileriyle yarışıyor.

BÖYLE GENEL BAŞKAN’A BÖYLE BAŞKANLAR

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan haklarındaki rüşvet, yolsuzluk gibi iddialardan yargılanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası