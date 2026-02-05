Ege Denizi’nin doğusundaki Sakız Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kovalamaca sırasında çarpıştı.

Göçmenler denize düştü; 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere 15 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. 24 göçmen ise hastaneye kaldırıldı.

Bir Yunan yetkili yerel medyaya yaptığı açıklamada “Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalışan tekne tespit edildi. Yaşanan kovalamacada çarpışma meydana geldi” iddiasında bulundu.

Yunan gemisi, göçmenleri batırdı! 15 kişi öldü, 24 yaralı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), “Emperyalist savaşlar, insan kaçakçılarının eline düşen fakir ve gariban insanlar doğurur. Olayın bir an evvel kapsamlı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Hiçbir örtbasa geçit yok” dedi.

