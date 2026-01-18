18 Ocak Pazar günü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL'lik sorulan "2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen program, yayınlandığı ilk günden beri yakından takip ediliyor.

2025'TE 'RAMAZAN AYI'NDA, TÜRKİYE'DE HANGİ İKİ İLDE İFTAR VAKTİ, AYNI TARİHTE, SAAT VE DAKİKA OLARAK HİÇ AYNI OLMAMIŞTIR?

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik sorunun şıkları şu şekildeydi:

A: Giresun ve Malatya B: Mardin ve Rize C: Mersin ve Düzce D: Denizli ve İstanbul

