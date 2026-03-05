Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'da İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle önemli bir uyarı yaptı. Küresel ekonomiyi bekleyen tehlikeyi açıklayan Georgieva, "Bu felaketin bir an önce sona ermesi tüm dünya için en iyisi olacak" dedi. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın küresel ekonomiye yansımaları yakından izleniyor. Petrol fiyatları 80 doların üzerine çıkarken, altın ise savaş öncesi olduğu seviyelerde seyrini sürdürüyor. Savaş nedeniyle küresel ekonomiyi bekleyen riskler dikkatle takip edilirken, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) önemli bir açıklama geldi.

IMF BAŞKANI'NDAN KRİTİK UYARI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın küresel ekonomik dayanaklılığı test edeceğini ve yeni şokların geleceğini söyledi. Georgieva, krizin yol açtığı acı ve can kayıplarından duyulan endişeyi vurgulayarak, çatışmaların uzamasının enerji fiyatları, piyasa duyarlılığı, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva

"YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR"

Dünyanın daha sık ve beklenmedik şokların yaşandığı bir döneme girdiğini belirten Georgieva, bu durumun ülkelerin omuzlarına yeni sorumluluklar yüklediğini söyledi. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemelerinin turizmi ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatını şimdiden aksattığını kaydeden Georgieva, "Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu tetikleyebilir ve küresel büyümeye zarar verebilir" uyarısını yaptı.

"BU FELAKETİN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİ DÜNYA İÇİN EN İYİSİ"

Orta Doğu'daki savaşın küresel piyasaları halihazırda etkilediğini ifade eden Georgieva, Güney Kore ve Tayvan gibi teknoloji ağırlıklı endekslerde yabancı yatırımcıların milyarlarca dolarlık hisse satışı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. IMF Başkanı, "Bu felaketin bir an önce sona ermesi tüm dünya için en iyisi olacak" dedi.

IMF, 2 GÜN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

IMF, 3 Mart tarihinde yaptığı açıklamada ise savaş nedeniyle ticaret ve ekonomik faaliyetlerde aksamalar, enerji fiyatlarında artışlar ve finansal piyasalarda dalgalanmalar gözlemlediklerini duyurmuştu. Açıklamada, "Durum son derece değişken olmaya devam ediyor ve zaten belirsiz olan küresel ekonomik ortamı daha da karmaşık hale getiriyor. Bölge ve küresel ekonomi üzerindeki ekonomik etkiyi değerlendirmek için henüz çok erken. Bu etki, çatışmanın kapsamına ve süresine bağlı olacaktır." denilmişti.

