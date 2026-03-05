Anadolu Ajansı
Kentin içme suyunu karşılıyordu! Yüreklere su serpen haber geldi, yüzde 90'a ulaştı
Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 90'a yükseldi. Bu oranın önümüzdeki ay yüzde 100'ü bulması bekleniyor.
Bolu'da kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölköy Barajı'nı besleyen derelerin debileri, eriyen kar ve zaman zaman etkili olan sağanak sonucu arttı.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
‘Balina’lar geri dönüyor! Bitcoin’de 4 hafta sonra ilk
YÜZDE 90'A ULAŞTI
Derelerin ulaştığı havzadaki Gölköy Barajı'nın su seviyesi yükselerek yüzde 90'a çıktı. Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki doluluğun nisanda yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR