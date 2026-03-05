Kripto varlık Bitcoin 4 hafta sonra 70 bin doları aştı ve bugünkü işlemlerde TSİ 08:00 itibarıyla 72 bin 800 dolara yöneldi. 1 ayın zirvesine çıkan BTC, altın fiyatlarının fren yaptığı dönemde yatırımcıların yeni rotası oldu. Haftanın ilk 3 işlem gününde ABD’li ETF’ler kanalıyla 840 milyon dolarlık para girişi gerçekleşirken, bu sinyal, ‘balina’ olarak tanımlanan büyük yatırımcıların yeniden Bitcoin’e yönelme eğilimini de gösterdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki ateş çemberi küresel piyasalarda farklı fiyatlamaları gündeme getirirken, kripto varlıklarda da dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

Savaşın ilk başladığı gün hafta sonu işlemlerinde Bitcoin, 63 bin dolara kadar geriledi. Ardından tepki alımları ile BTC yönünü yukarı çevirdi. Salı günü işlemlerinde 68 bin 335 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı, dünkü işlemleri de %6,37 primle 72 bin 690 dolardan tamamladı.

1 AYIN ZİRVESİNDE…

1 ay sonra 70 bin doları aşan ve son 4 haftanın zirvesine yönelen BTC fiyatı, bugün de TSİ 09:00 itibarıyla 72 bin 250 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

BTC son 2 günde 22 günlük ortalamaya işaret eden 69 bin 200 dolar ve 5 günlük ortalamanın geçtiği 70 bin 900 dolar dirençleri de hızlıca aşıldı.

‘Balina’lar geri dönüyor! Bitcoin’de 4 hafta sonra ilk

840 MİLYON $’LIK ALIM

Ekim 2025-Şubat 2026 dönemini kapsayan 5 aylık düşüş serisinde milyarlarca dolar para çıkışının yaşandığı Bitcoin’de, bu hafta dikkat çeken alımlar da gözlemleniyor.

Haftanın ilk 3 işlem gününde sadece ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla Bitcoin’e yaklaşık 840 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

UZUN VADECİLER TOPLUYOR

Orta ve uzun vadede BTC biriktiren yatırımcıların 70 bin doların altında alıma geçtiğini de aktaran analistler, “Zincir verileri, hesabında 155 gün ve üzerinde BTC tutan hesaplarda, bu hafta başında 27 bin 225 adet Bitcoin pozisyon artışına işaret ediyor. Bu rakam 1 ay önce günlük 4 bin adet civarında seyrediyordu” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALTIN DÜŞERKEN, BİTCOİN…

Altının bu hafta “güvenli liman” statüsünün sorgulandığını da aktaran analistler, “Dolar endeksindeki hareketlilik, tahvil faizlerinde yükseliş ve likidite talebi ile altın baskılandı. Buna karşılık ayılardır ayı piyasasında olan Bitcoin’in dip seviyelerden yönünü yukarı çevirmesi dikkat çekici. Şimdi ilk olarak 70 bin doların üzerinde kalıcılık önemli” görüşünü dile getiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası