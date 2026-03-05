Altın fiyatlarında son dakika! 5 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.335 TL ve ons fiyatı 5.185 dolardan güne başlıyor. Salı günkü sert düşüş sonrası altında toparlanma çabası sürüyor. Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut da; orta-uzun vadede jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve enflasyondan korunma ihtiyacına dikkat çekerek, altındaki düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ve 6 bin dolar hedefinin güncelliğini koruduğunu belirtti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da çatışmalar devam ederken, piyasalarda özellikle kıymetli metaller yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatında salı günü gerçekleşen sert düşüşün ardından toparlanma çabası sürüyor. Dünkü işlemlerde ons %1,02 primle 5.140 dolardan kapanış yaptı. Bugün ise ons fiyatında sınırlı yükseliş devam ederken, TSİ 06:30 itibarıyla 5.185 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

5 MART 2026 GRAM ALTIN

İçeride ise spot piyasada işlem gören 5 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.335 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.585 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 12.375 TL’den gerçekleşiyor.

GÖZLER PETROL FİYATINDA

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, enflasyonist endişeler, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından altın fiyatlarının baskı altında kaldığını belirten analistler “Ancak petroldeki yükseliş, şimdilik 85 dolar ile sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Hürmüz belirsizliği ortadan kalkar ve arz güvenliğine yönelik endişeler bir miktar sakinleşirse, altın fiyatları da bundan pozitif etkilenebilir” diye konuşuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altının ons fiyatında 5.000 doların önemli bir destek olarak öne çıktığını belirten analistler, yukarıda ise ilk etapta 5.450-5.600 dolar bandının bir süre daha direnç bölgesi olarak öne çıkabileceğini ifade ediyor.

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, altında kısa vadede yaşanan satış baskısına karşılık, orta ve uzun vadede yükselişi destekleyen faktörlerin hâlâ çok güçlü olduğunu vurguladı.

ALTIN DESTEKLEYEN UNSURLAR

Güçlü dolar, faizde yükseliş ve küresel likidite talebinin altın fiyatları üzerinde kısa vadeli bir baskı oluşturduğunu savunan Umut, “Ancak jeopolitik riskler devam ediyor. Belirsizlik ortamında merkez bankalarının alımlarının da sürdüğü konjonktüre bir de yüksek enflasyon eşlik ederse; ​​altın fiyatları da dolar ve faizden bağımsız olarak yükselişine devam edebilir” görüşünü dile getirdi.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Altında mevcut fiyat hareketlerinin kalıcı bir trend değişimi değil yükseliş trendi içinde bir süreç olarak görülmesi gerektiğini savunan Umut, “Bu yaklaşımla 6 bin dolar hedefinin güncelliğini koruduğunu düşünüyorum” diyerek, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşünü savundu.

