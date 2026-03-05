Kayseri'de girdiği kafede yemek yiyen, ısıtıcı karşısında yatan, kasadan para alan ve televizyon izleyen B.A., dükkan sahibinin dikkati sayesinde 6. günün sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta B.A., akşam saatlerinde bir kafeye girerek keyif yaptı. İlk gün kasada bulunan 2 bin TL'yi aldıktan sonra kafenin içerisinde yemek yiyen, ısıtıcı karşısında keyif çatan hırsız dükkan sahibinin dikkatini çekti.

Hırsızlığın böylesi! Yemek yedi, ısındı, TV bile izledi

GÖZALTINA ALINDI

5 günün ardından akşam saatlerinde yine kafeye gelen B.A., dükkan sahibi tarafından yakalandı. İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edilirken, B.A. gözaltına alındı.

"TELEVİZYON İZLEMİŞ"

B.A'nın dükkan içerisindeki rahatlığı güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, kafe sahibi Yalçın Kaya, "Bugün 6. gün. Üst üste kafeye giriyor. Polislerden yardım istedim. İlk gün kasayı boşaltmış ve ısıtıcıyı açarak yukarıda yatmış. İlk günün ardından kasada para bırakmadım. Her gün giriyor. Yiyor, içiyor ve yatıyor. Dün girdiğinde televizyonda izlemiş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis tarafından gözaltına alınan B.A.'nın yurtta kaldığı, buradan kaçarak geceyi dışarıda geçirdiği ve polis tarafından da arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan B.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

