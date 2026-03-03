Kaydet

Samsun İlkadım’daki Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerini hedef alan 33 yaşındaki C.K., 2 ay içerisinde tam 13 kez aynı adresten hırsızlık yaptı. Gece saatlerinde hafif ticari aracıyla gelerek branda altındaki kolileri çalan ve yaklaşık 130 bin TL değerinde ürün istifleyen şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Çaldığı ürünleri çeşitli marketlere sattığı belirlenen ve 15 ayrı suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

