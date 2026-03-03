Kıskanmak dizisinin kadrosuna katılan isimlerden biri de Çağla Demir oldu. Bülent İnal’ın hayat verdiği Cihan’ın dizisi Elif'i canlandıracak olan oyuncunun kariyeri merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin Elif'i Çağla Demir kimdir?

Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Nadim Güç’ün yönettiği dizide ekibe başarılı aktör Bülent İnal’ın hayat verdiği Cihan’ın ailesi geliyor. Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Cihan'ın kardeşi Elif'i daha önce de farklı projelerde yer alan Çağla Demir canlandıracak.

Kıskanmak dizisinin Elifi Çağla Demir kimdir?

Çağla Demir, 1 Ocak 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi . Bir dönem modellik yaptıktan sonra dizi oyunculuğuna geçiş yaptı. Çağla Demir, Elimi Bırakma, Kocaman Ailem, Siyah İnci dizilerinde oynamıştı.

