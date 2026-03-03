Irak Petrol Bakanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonrası Basra’daki Rumeyle Petrol Sahası'nda üretimin tamamen durdurulması talimatı verdi. Kararın, tanker trafiğindeki aksama ve depolardaki kritik stok artışı nedeniyle alındığı bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının ardından ülkenin en büyük petrol üretim merkezlerinden biri olan Rumeyle Petrol Sahası’nda üretimi durdurma kararı aldı.

TANKER KRİZİ YAŞANIYOR

Bakanlık tarafından güneydeki saha yönetimine gönderilen resmi yazıda, uluslararası siyasi gelişmeler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle deniz trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı belirtildi. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından petrol tankerlerinin Körfez havzasına giriş yapmaktan vazgeçtiği, bunun da Irak’ın güney limanlarında tanker krizine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, bazı terminal tesislerinde ihracatın azaldığı ve yükleme faaliyetlerinin durma noktasına geldiği vurgulandı. Ayrıca depolardaki ham petrol stok seviyelerinin kritik düzeye yükseldiği kaydedildi. Gönderilen talimatta, “Bu nedenle Güney Rumeyle sahasından üretim ve pompalamanın yüzde 100 oranında azaltılması rica olunur” ifadelerine yer verildi.

PİYASALARDA YENİ DALGALANMA YOLDA

Basra’daki Rumeyle sahası, Irak’ın en büyük petrol sahalarından biri olarak biliniyor. Sahada günlük yaklaşık 1,5 milyon varil petrol üretildiği, bunun da ülke toplam üretiminin yaklaşık üçte birine karşılık geldiği belirtiliyor. Kararın, küresel petrol piyasalarında yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası