Haftanın kitaplarında bu hafta "Hitler’in mimarının ibretlik hatıraları", "Kütüphanede zaman yolculuğu" ve "İmparatorluktan “Tarihî Simalar” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Hitler’in mimarının ibretlik hatıraları

Hitler’in mimarının ibretlik hatıraları

Albert Speer, bir mimar olarak başladığı kariyerini 20. asrın diktatörlerinden Hitler’in yakın çevresine taşıdı. Evvela miting alanlarının “ışık kubbelerini” tasarlayan Speer, sonra Berlin’i “dünya başkentine” dönüştürme projesinin mimarı oldu. Enteresandır nihayetinde Albert Speer, Silahlanma ve Savaş Endüstrisi Bakanı olarak Alman savaş makinesinin merkezinde yer aldı. Onun ibretli olabilecek anıları ise “Üçüncü Reich Yılları: Hatıralarım” adlıyla Kronik Kitap’tan Türk okuyucusuna sunuldu. Kitapta Hitler’in gündelik rutinleri, karargâh toplantıları, yakın çevresindeki isimler, parti-devlet bürokrasisinin işleyişi ve karar alma süreçlerinin perde arkası, Speer’in şahitliğiyle detaylı şekilde aktarılıyor.

Haftanın kitapları | Kütüphanede zaman yolculuğu

Kütüphanede zaman yolculuğu

Tuba Çatpınar’ın kaleme aldığı “Kütüphane Dedektifleri” adlı çocuk kitabı, iki arkadaşın kitaplar vasıtasıyla çıktığı şaşırtıcı ve heyecan dolu keşifleri işliyor. Karavan Çocuk etiketiyle minik okuyucularıyla buluşan eserin illüstrasyonları ise Sümeyye Türkgün’ün imzasını taşıyor. “Kütüphane Dedektifleri”nde çocukları kitap dünyasına ve kütüphanelere yaklaştıracak kurgusal bir hikâye merkeze konuyor. O hikâye şöyle: Mehmet ve Burak, kitap okumayı hiç sevmeyen iki arkadaştır. Öğretmenlerinin verdiği bir ödev için araştırma yaparken mahallelerindeki esrarengiz bir binaya merak sararlar. Dışarıdan bakınca yıkık dökük görünen bu yer, aslında “Zamanın Kütüphanesi”dir. İki arkadaş, içeriye girdiklerinde kendilerini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur.

Haftanın kitapları | İmratorluktan 'Tarihi Simalar'

İmparatorluktan “Tarihî Simalar”

Osmanlı tarihi, birbirinden renkli şahsiyetlerin âdeta membaıdır. Farklı zamanlarda yaşayan ‘tarihî simalar’ Osmanlının siyasi ve kültürel katmanlarını meydana getirir. Osmanlının son devrinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşayan tarihçi ve şair Ahmet Refik (Altınay) ise Kapı Yayınları’ndan çıkan “Tarihî Simalar” adlı eserinde, mazinin enteresan simalarını bir araya getiriyor. Bir yanda 1700’lerin Fransa’sına sefaret için giden ve krallara name sunan Osmanlı sefirleri, diğer yanda tarihin akışını etkileyen son ihtişamlı yıllarını yaşayan Osmanlıyı uğraştıran kişiler… II. Meşrutiyet sonrasında yazılan eser, subjektif ve abartılı bir bakış açısını da yansıtıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası