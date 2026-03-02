Son dakika... İsrail ordusu, Tahran’ı hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının başkentte belirlenen noktalara yönelik ek operasyonlar gerçekleştireceği belirtilirken, İran’a karşı ABD ile birlikte yürütülen büyük ölçekli saldırıların sürdüğü ifade edildi.

İsrail-ABD saldırılarında İran’ın yönetimi ve askerî altyapısı ağır darbe aldı. Tahran İsrail’i ve bölgedeki ABD üslerini vurdu, Katar ve BAE başta olmak üzere birçok Körfez ülkesine füze yağdı. Bölgede gerilim sürerken son açıklama İsrail'den geldi, aldıkları istihbarat doğrultusunda yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdular.

TAHRAN'DAKİ HEDEFLERİ EK SALDIRI YAPACAKLAR

Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

SAVAŞTA SON DURUM

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

