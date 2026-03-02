Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri, İran’ın bölge ülkelerine yönelik orantısız füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada, “Çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin güvenliğini korumak için gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini destekleyeceğiz” denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerle ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İran’ın bölgedeki ülkeleri hedef alan ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırılarından derin endişe duyulduğu vurgulandı. E3 liderleri, “İran’ın saldırıları yakın müttefiklerimizi hedef alıyor, bölgede görevli askeri personelimiz ve sivilleri tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca liderler, güvenlik tehditlerine karşı gerekli önlemlerin alınacağını belirterek, “Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak için İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini kaynağında etkisiz hâle getirecek, gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini destekleyecek adımlar atacağız” dedi.

