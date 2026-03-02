Çerkezköy’de bir tuhafiye dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Kepenkleri kapalı olan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına yan dükkandan girerek müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

