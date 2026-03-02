Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga! Yaralılar var
Kahramanmaraş’ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; şüpheli kaçarken polis geniş çaplı arama başlattı.
Onikişubat'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla başından yaralanırken, iki kişi daha yaralandı; şüpheli kaçtı ve polis soruşturma başlattı.
- Onikişubat ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
- M.B. (18), İ.Ş.'yi (18) bıçakla başından yaraladı.
- Olayda R.Ş. (17) ve M.A. (17) da yaralanırken, M.A.'nın kolu kırıldı.
- Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçtı; yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis arama ve soruşturma başlattı.
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ BIÇAKLANDI
Kavga sırasında M.B. (18), yanında bulunan bıçakla İ.Ş.’yi (18) başından yaraladı. Olayda R.Ş. (17) ve M.A.’ da (17) yaralanırken, M.A.’nın kolunun kırıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS KAÇAN ZANLILARI ARIYOR
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.