Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki bir genç, oyun oynamak için gittiği internet kafede aynı yaştaki çocuğu defalarca bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sandıklı ilçe merkezinde oyun oynamak için internet kafeye giden R.U. (17) isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple bir başka masada oturan aynı yaştaki B.A. ile tartıştı.

ART ARDA BIÇAKLADI

Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda R.U., konuştuğu esnada bir elini beline götürerek yanındaki bıçağı çıkarıp koltukta oturan B.A.'ya saldırdı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan B.A., bıçaklanmasına rağmen bir eliyle saldırganın bıçak tutan eline sarılarak bırakmadı. B.A., yaptığı bu hamleyle daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu. B.A., daha sonra elini tuttuğu ve bırakmadığı R.U. ile internet kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İnternet kafede kan donduran anlar! 17 yaşındaki genç, aynı yaştaki çocuğu art arda bıçakladı

KISA SÜREDE YAKALANDI

R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A. hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olay sonrası kaçan R.U. ise polisin yaklaşık bir saat süren takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

