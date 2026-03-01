ABD ve İsrail'in savaş başlattığı İran, saldırılara füzelerle karşılık verse de büyük kayıplar yaşadı. Dün gece dini lider Hamaney'in öldürüldüğünü duyuran İran, bu sabah da Genelkurmay Başkanı Musevi başta olmak üzere öldürülen birçok kritik ismi açıkladı.

ABD ve İsrail orduları dün sabah İran'a saldırı başlattı. İran'ın birçok kenti vurulurken bir anda başlayan savaş bölgede de büyük yankı uyandırdı.

DİNİ LİDERLERİNİ KORUYAMADILAR

İran da ABD üslerinin bulunduğu birçok Orta Doğu ülkesini vursa da büyük darbeyi almaktan kaçınamadı. ABD Başkanı Trump, sabaha karşı İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu. İran tarafı da bu haberi doğrulayarak intikam yeminleri etti.

Ancak ABD ve İsrail'e her fırsatta meydan okuyan İran, 1989 yılından bu yana dini liderliği üstlenen Hamaney'le birlikte birçok kritik ismini daha kaybetti.

İran'da 2 günde kayıp büyük! Hamaney'in ardından birçok kritik isim öldürüldü

GENELKURMAY BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Hamaney'in ardından 40 günlük yas ilan edilirken bu sabah İran yönetimi kaybedilen diğer isimlerin de bir kısmını duyurdu. Bunlardan en önemlisi Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi oldu. ABD saldırılarında öldürülen bir diğer isim ise Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur oldu.

HALEN AÇIKLANMAYAN İSİMLER VAR

Diğer yandan İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı. Açıklamada, "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Rızaiyan'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden diğer komutanların isimlerinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Tahran'da dev suikast: İran liderlerine büyük darbe

