Nottingham’ı İngiltere’de âdeta yarım takımla deviren sarı lacivertlilerde Antalyaspor maçı öncesi sürpriz ve kâbus yaşandı.

Emin Uluç - UEFA Avrupa Ligi’ne gururla veda eden F.Bahçe’de rota lige döndü... İngiltere’de 3-0’ın rövanşında Nottingham’ı 2-1 yenmesine rağmen elenen sarı lacivertlilerde can sıkan ve sevindiren gelişmeler oldu. Kötü haber sakatlık furyasına bir ismin daha katılmasıydı. İngiltere’de sakatlanan Nene en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.

KAZANIMLAR FAZLAYDI

İyi haber ise savunmadan geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Oosterwolde’nin Antalya’da forma giyeceği öğrenildi. Sakat ve cezalılar sebebiyle Nottingham maçında yeni formasyon deneyen Domenico Tedesco, kalede Tarık’ı, stoperde Guendouzi’yi forvette de Kerem’i kazandı.

