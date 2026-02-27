Filistin ‘Çığlık’ı! Hollywood yapımına protestolar yükseliyor
Filistin’e destek verdiği için Melissa Barrera’nın oyuncu kadrosundan çıkarıldığı “Çığlık 7” (Scream 7) filminin ABD’deki galası protestolara sahne oldu.
- Meksikalı oyuncu Barrera, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa dair paylaşımlarında “Filistinlilere karşı işlenen vahşet” ifadelerini kullanması üzerine yapım şirketi Spyglass tarafından kovulmuştur.
- Spyglass, oyuncuyu kovma gerekçesi olarak “antisemitizm veya nefrete sıfır tolerans gösterdikleri” ifadesini kullanmıştır.
- Barrera'nın kovulmasının ardından yönetmen Christopher Landon ve oyuncu Jenna Ortega da yapımdan çekilmiştir.
- Çekimleri tamamlanan ve galası Los Angeles'ta yapılan “Çığlık 7”nin galası dışında Filistin destekçileri protesto yürüyüşü düzenlemiş ve film için boykot çağrısı yapmıştır.
- Eserin yönetmeni Kevin Williamson, protesto hakkı olduğunu belirtmiştir.
- Filme dair sosyal medyada da boykot çağrıları yükselmekte ve bunun gişe gelirini etkileyeceği düşünülmektedir.
MURAT ÖZTEKİN - Meksikalı oyuncu Barrera, 2023’ün Kasım ayında İsrail’in Gazze’de yürüttüğü kanlı savaşa dair paylaşımlarında “Filistinlilere karşı işlenen vahşet” ifadelerini kullanmış, yapım şirketi Spyglass ise “antisemitizm veya nefrete sıfır tolerans gösterdikleri” gerekçesiyle oyuncuyu kovmuştu.
Bu karardan sonra yönetmen Christopher Landon ve oyuncu Jenna Ortega da yapımdan çekilmişti.
GALADA GÖSTERİ, SOSYAL MEDYADA KAMPANYA
Çekimleri tamamlanıp bugün dünyanın birçok ülkesinde gösterime giren “Çığlık 7”nin galası önceki gece Los Angeles’ta yapıldı.
Ancak gala binasının dışında onlarca Filistin destekçisi toplanarak protesto yürüyüşü düzenledi. Göstericiler film için boykot çağrısı yaptı.
Eserin yönetmeni Kevin Williamson ise eylem hakkında “Herkesin protesto hakkı var” değerlendirmesinde bulundu.
Filme dair sosyal medyada da boykot çağrıları yükseliyor. Bu kampanyaların filmin gişe gelirini etkileyeceği düşünülüyor.