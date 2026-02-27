Filistin’e destek verdiği için Melissa Barrera’nın oyuncu kadrosundan çıkarıldığı “Çığlık 7” (Scream 7) filminin ABD’deki galası protestolara sahne oldu.

MURAT ÖZTEKİN - Meksikalı oyuncu Barrera, 2023’ün Kasım ayında İsrail’in Gazze’de yürüttüğü kanlı savaşa dair paylaşımlarında “Filistinlilere karşı işlenen vahşet” ifadelerini kullanmış, yapım şirketi Spyglass ise “antisemitizm veya nefrete sıfır tolerans gösterdikleri” gerekçesiyle oyuncuyu kovmuştu.

Bu karardan sonra yönetmen Christopher Landon ve oyuncu Jenna Ortega da yapımdan çekilmişti.

Filistin ‘Çığlık’ı! Hollywood yapımına protestolar yükseliyor

GALADA GÖSTERİ, SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Çekimleri tamamlanıp bugün dünyanın birçok ülkesinde gösterime giren “Çığlık 7”nin galası önceki gece Los Angeles’ta yapıldı.

Ancak gala binasının dışında onlarca Filistin destekçisi toplanarak protesto yürüyüşü düzenledi. Göstericiler film için boykot çağrısı yaptı.

Eserin yönetmeni Kevin Williamson ise eylem hakkında “Herkesin protesto hakkı var” değerlendirmesinde bulundu.

Filme dair sosyal medyada da boykot çağrıları yükseliyor. Bu kampanyaların filmin gişe gelirini etkileyeceği düşünülüyor.

