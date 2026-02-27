Jeopolitik risklerin 2026’da cam tavan olmaya devam edeceğini belirten RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel “Biz de yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Önümüzdeki beş yılda enerji, maden, veri merkezi, teknoloji ve gayrimenkule yatırım yapacağız” dedi.

ÖMER TEMÜR - Dünya geçtiğimiz yıl jeopolitik gerilimler ve tarife savaşları eşliğinde zor bir yılı geride bıraktı. Yaşanan bu süreç akıllı paranın da rotasını belirledi. Peki süregelen jeopolitik gerilimlerin eşliğinde enflasyon ve faiz denkleminde akıllı paranın rotası 2026’da ne olacak? Bünyesinde RePie Portföy, Fonmap, Big Media, Goldtag, Colendi Menkul Değerler ve RePie GSYO gibi güçlü iştirakleri barındıran RePie Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel Türkiye’nin jeopolitik risklere rağmen iyi iş çıkardığını belirterek, yeni yılda ‘cam tavan’ın yatırımların yönünü belirleyeceğini söyledi.

Çamlıbel, “Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 4’e yakın büyüdü. Kredi risk primi makul seviyelere geriledi. Borsa ile piyasalarda moraller düzeldi. Sermaye piyasası enstrümanları enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Olumlu gelişmeler yatırımı ortamını iyileştiriyor. Ancak dünyada uluslararası bir mücadele var. Merkez bankaları altın alımlarına devam ediyor. Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin 2026’da da altın almadığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor açıkçası bizi düşündürüyor. Jeopolitik meseleler 2026 yılında ekonomik kararın üstünde bir cam tavan olarak var olmaya devam edecek” dedi.

Türkiye’ye sıcak para girişi olduğuna dikkat çeken Çamlıbel, “Kısa vadeli sıcak para girer çıkar hep yaşadığımız bir durum. Bugünkü şartlarda sıcak para dışında dışa kaynak yatırım girişi 2026’da istenen ölçüde olmayacak. Biz de yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde enerji, maden, veri merkezleri, teknoloji ve gayrimenkul alanına yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

Yaklaşık 700 milyon dolar değere ulaşan RePie Yatırım Holding, halka arz için de çalışmalara başladı. Çamlıbel, halka arz ile Türkiye’nin en güçlü iştirak temelli yatırım modelini sermaye piyasalarıyla buluşturacaklarını belirterek şunları kaydetti: “SPK onayını müteakip halka arzımızla birlikte bu şeffaf ve sürdürülebilir büyüme modelimizi yatırımcılarımızın ortaklığına açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağı yatırımlara kullanacağız. Lüks konaklama markası Aman ile iş birliği kapsamında Aman Residences Bodrum projesini hayata geçiriyoruz. Dünyaca ünlü Amanruya otelinin de içinde bulunduğu özel bir konumda yükselecek olan proje kapsamında toplam 135 adet villa inşa edilecek. Dönüşüm süreciyle birlikte Amanruya oteli de yeni bir sağlıklı yaşam merkezi, mağazalar, beach club ve restoranlar eklenerek genişletilecek. Sadece davet usulüyle sunulacak bu özel konut projesi Türkiye ekonomisine ve bölgenin marka değerine çok ciddi bir katma değer sağlayacak.”

Jeopolitik risklerin gölgesinde: Akıllı paranın 2026 rotası

3 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY

Holdingin amiral gemisi konumundaki RePie Portföy, yönetilen toplam varlık büyüklüğünü dolar bazında yıllık yüzde 20 artışla 3 milyar dolara, özel varlık yönetimi alanında ise varlık büyüklüğünü 320 milyon dolara çıkararak 3 katın üzerinde bir artış kaydetti. Şirketin yatırım performansına dikkat çeken Çamlıbel, “Yatırımcılarımıza 2025 yılında 25 milyon dolara ulaşan temettü ödemesi yaptık. 2026 sonu itibarıyla RePie Portföy’de toplam yönetilen varlık büyüklüğünü 4,5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi. Öte yandan finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Fonmap, 2025 yılında gelir bazında yüzde 297 oranında büyüme sergilerken 25 milyon dolar değerleme ve 20 bin yatırımcıya ulaştı.



