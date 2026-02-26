İhlas Medya Grubu, Türkiye gazetesinin yenilenen ara yüzünü, global yayıncılık vizyonundaki yeni markası Türkiye Today’i dün düzenlenen iftar programıyla tanıttı. İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören’in ev sahipliğindeki gecede, İstanbul Valisi Davut Gül de İhlas Medya ailesini yalnız bırakmadı. Vali Gül, Türkiye’nin sesini dünyaya duyuracak bu yatırımlardan dolayı İhlas Medya’ya teşekkür ederek başarılar diledi.

İhlas Medya Grubu, Türkiye gazetesinin yenilenen dijital yüzü ve küresel yayıncılık vizyonunun stratejik adımı olan "Türkiye Today" markasını, WOW Otel’deki iftar programıyla tanıttı.

İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeği, medya dünyasının önemli isimlerini ve dijital dönüşümün mimarlarını bir araya getirdi. Gecenin ana gündem maddesi, Türkiye’nin sesini dünyaya duyuracak olan yeni dijital marka Türkiye Today’in lansmanı oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül

VALİ DAVUT GÜL’DEN İHLAS MEDYA’YA TEŞEKKÜR

İftar programına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İhlas Medya Grubu’nun Türkiye’nin tanıtımına ve medya sektörüne sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Vali Gül, dijitalleşen dünyada doğru ve güvenilir haberin önemine değinerek, yeni projelerin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Medya Dijital Varlıklar, sektör temsilcilerini iftar programında buluşturdu

Gül, "Türkiye’de milletimizin, devletimizin hassasiyetlerini olabildiğince muhafaza eden, gençlere, kadınlara, çocuklara yönelik içerik üretmeye gayret ediyorsunuz. Mesele sadece gazete çıkartmak, televizyonda yayın yapmak ya da içerik üretmek değil. Bu bu yayınların ülkemize, milletimize, devletimize faydasını da düşünmek gerekiyor. İhlas grubunun bütün yayın alanlarında Türkiye’yi düşündüğünü, ülkemizi düşündüğünü, onun zararına olan hiçbir yayını yapmadığını, bu anlamda ulusal ve uluslararası arenada milletimizin elini güçlendirecek yayınlar yapmaya gayret ettiğine şahidiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan

"TÜRKİYE GAZETESİ ÇİZGİSİYLE MEDYA DÜNYASINDAN AYRIŞMIŞTIR"

Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan da yaptığı konuşmada, gazetenin yarım asırlık ilkeli yayıncılık mirasını dijital çağa en güçlü şekilde taşıdıklarını vurguladı. Kapan, Türkiye gazetesinin yenilenen dijital yüzünün okuyuculara çok daha hızlı ve zengin bir içerik deneyimi sunacağını ifade etti.

Türkiye gazetesinin 55 yıldır yayın çizgisinden sapmayan bir anlayışla yoluna devam ettiğini vurgulayan Kapan, "Bu güçlü gazeteye güç veren değerler var. Türkiye gazetesi ilk günden bu tarafa sahibi değişmeyen tek gazete. Bu farkımızla ve bu vasfımızla iftihar ediyoruz. Yakında 22 Nisan’da 56’ıncı yaş günümüzü idrak edeceğiz inşallah. Türkiye gazetesi bu çizgisiyle Türk medya dünyasında her zaman ayrışmıştır, ayrışmaktadır. Dolayısıyla bundan sonraki yayınlarımız dijitalle birlikte geçmişten de güç alarak daha güçlü bir şekilde yankılanacaktır. Bundan dört gün önce 22 Şubat Pazar günü gazetemizin kurucusu, merhum Enver Ören ağabeyimizin 13. vefat yıldönümüydü. Bu vesileyle kendisini bir kere daha rahmetle ve hasretle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı

GLOBAL YAYINCILIK VİZYONU: TÜRKİYE TODAY

Programda konuşan İhlas Medya Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, Türkiye Today’in önemine dikkat çekti. Türkiye’nin haklı sesini uluslararası arenada daha güçlü duyurmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Ormanlı, "Türkiye Today, global yayıncılık vizyonumuzun en somut ve heyecan verici adımıdır. Yenilenen dijital altyapımızla dünyayla entegre bir medya ağı kuruyoruz" dedi.

Habercilikte yaşanan dijital dönüşüme dikkat çeken Ormanlı, "Bir başkasının teknolojisiyle bir başkası izin verdiği kadar mücadele edebilirisiniz. Dolayısıyla biz kendi teknolojimize sahip olmalıyız. Biz TEKNOPARK'ta bir yazılım şirketi kurduk. 1,5 yıllık bir AR-GE süreci sonucunda yapay zekayla çalışan, tüketicisini anlayan, tüketicisinin tercihine göre, bulunduğu lokasyona göre özel haberler getiren bir sistem hazırladık. Dolayısıyla teknolojimizde tüketiciyi anlamayı merkezimize koyduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Medya Dijital Varlıklar, sektör temsilcilerini iftar programında buluşturdu

İhlas Medya ailesinin bir araya geldiği bu özel gece, sunumlar ve sıcak sohbetler eşliğinde sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası