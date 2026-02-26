Dünyada Siyonizm’in, Türkiye’de Kemalizm’in çöküşü...

Eski İsrail Başbakanı Bennett, Recep Tayyip Erdoğan korkusunu ve nefretini açık ettiği ABD’deki konuşmasında, “Dünyanın İsrail’i sevme hayali asla gerçekleşmeyecek. Bizi sevmeleri için 3 bin yıl çok uğraştık, işe yaramadı” diyor.

Olmaz tabii…

Gazze’de on binlerce çocuğu, kadını zevk için nasıl öldürdüğünüzü izledi dünya.

Tecavüzlerden, bebekleri öldürmekten aldığınız hazzı kendi ağzınızla yaydınız cihana…

İnsan aklının alamayacağı, filmlerde bile izlemeye katlanamayacağı kötülükleri nasıl bir keyifle yaptığınızı kendi ağzınızla övünerek anlattınız herkese.

O pis, o sapkın inancınızın sizi ne aşağılık, ne iğrenç yaratıklar hâline getirdiğini; geçmişte kimin, sizi niye kovduğunu hatırlattınız bir daha.

***

Bununla da kalınmadı tabii…

Kötülüklerinizin sadece Filistin ya da Gazze ile sınırlı olmadığını önce New York’ta yer altındaki deliklerden çıkan hahamlarla gösterdiniz günümüz insanlığına…

Sonra da Gazze’deki vahşeti aratmayan Epstein dosyasıyla...

Epstein öyle bir patladı ki, bu Siyonist örgütün kimlerle neler yaptığını hazmetmekte zorlanıyor dünya.

Siyonistin kölesi, soykırımcının suç ortağı Batı ülkeleri, kendi inançları gereği şimdi günah çıkarmaya girişti; Filistin vahşetini anlatan filmlere ödüller falan vererek, utançlarını kapatmaya çalışıyorlar güya.

Gazze’de soykırım sürerken katil sürüsü İsrail’e en çok destek veren, onların ağzıyla “Sivilleri öldürmüyor” yalanını hiç utanmadan ağzına alabilen Almanya’nın, 6 yaşında katledilen Hind Receb’in üzerinden Filistin trajedisini anlatan filme vermeye çalıştığı ödülü yönetmen Ben Haina almadı.

Almamakla kalmadı, rezil Almanya’ya “Kanlı imajınızı böyle aklamanıza aracı olmam” diyerek, iğrençliklerini de yüzlerine vurdu.

Bunlar neyi gösteriyor bize?

Bennett’in dediğini…

Bunların niye sevilmemesi gerektiği bir kere daha anlaşıldı, zorla Yahudi’yi sevdirme projesi çöktü.

Sadece o değil; El Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi, İngilizlerle kurdukları sözde İslam kamuflajlı terör örgütleri üzerinden İslamiyet’i kötüleme, İslamofobi’yi körükleme projeleri de ellerinde patlamaya başladı.

Bölgemizde ortaya çıktığı on seneyi aşkın zamandır bir kere bile İsrail’e saldırmayan DEAŞ’ın, tıpkı PKK gibi CIA ve Mossad tarafından kurulduğunu artık herkes anlamış vaziyette.

Yani…

Onlarca yıldır oynanan tiyatro çöküyor!..

***

Şimdi gelelim bize…

Padişahlara darbeler yapan, Osmanlı İmparatorluğunun çökmesinde Batılılara uşaklık eden, bugün Filistin toprakları üzerinde İsrail diye bir devlet var ise bunda en çok parmağı olan Jön Türklerin, yani İttihatçıların rejimini kim kurdu?

CHP.

Müslüman Türk’ü İslamiyet’ten koparmak için yerine ne uyduruldu; Kemalizm.

Az zulmetmediler milletimize…

Öncesini yaşımız kurtarmıyor, büyüklerimizden dinliyor, kitaplardan mecmualardan okuyoruz, ama 28 Şubat’ı biliyoruz.

İki gün sonra 29’uncu yılı dolacak bu postmodern darbenin.

Ellerinden gelse millete ALLAH demeyi yasaklatacak bir gözü dönmüşlükle imtihan oldu Türkiye.

Hastaneye giden kadının kimliğindeki başı kapalı fotoğrafı kabul etmiyorlardı ki, başörtülü bir öğrenciye tahammül etsinler!

Hastaneler kamusal alan, valilikler, belediyeler kamusal alan… Hatta otobüsler, taksiler kamusal alan, ‘türbanlılar binmesin’ diyecek oldular.

O zamanlar CHP’nin ve Kemalizmin millete kök söktürdüğü zamanlar…

Siyasetçilerini, hâkimlerini, savcılarını, rektörlerini, gazetecilerini, sivil toplum örgütlerini, akademisyenlerini; her neleri varsa yüzlerini gördük bunların.

Tıpkı dünyanın bugün SİYONİSTLERİN ve İSRAİL’in gerçek yüzünü gördüğü gibi...

Fırsatını bulursa, kendileri gibi olmayana asla hayat hakkı vermeyecek bir kafadır CHP ve Kemalizm.

***

Şükürler olsun ki, 28 Şubat’a karşı millet iradesiyle iktidara taşınan ve o günden bu tarafa yine millet desteğiyle iktidarda kalan Recep Tayyip Erdoğan, aldığı oyların hakkını verdi, Türkiye’yi 29 yılda bambaşka bir yere getirdi.

CHP’nin içine düştüğü zelil durumu görüyoruz, daha beter olacaklar!

Kemalistler okullarda okunan ilahileri dinleyince çıldırıyorlarmış…

Çıldırsınlar.

Okunan tekbirlerden, kılınan namazlardan, edilen dualardan rahatsız oluyorlarmış…

Olsunlar.

Onlar bu ülkenin ve bu milletin ruh kökünden değiller.

Bir avuç Yahudi dünyaya onlarca yıl zulmetti, ama bakın şimdi toplumlar uyandı.

Onların da zulmünün devri bitti.

Zaten başka türlü Türkiye Yüzyılı nasıl olabilir ki?

