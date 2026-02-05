Epstein pisliğinin Türkiye ayağı mısınız?

Dünya zannediyordu ki, sapkın Siyonistler sadece Filistinli çocukların, Gazze’deki bebeklerin canına kastediyor…

Öyle olmadığı ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı Epstein dosyası ile açığa çıktı.

Herkes dehşet içinde…

Dünyadan ufacık çocukları kaçırıyorlarmış, cezaevinde geberdiği öne sürülen Epstein’in Gazze’ye çevirdiği adasında, dünyanın en zengin, en popüler isimlerine servis ediyorlarmış.

Anlatılan iğrençlikler ve vahşet, akıl ötesinde…

Tecavüz ettikleri çocukları, kızları zevk için öldürdükleri, hatta yedikleri bile iddialar arasında!

Gazze’de yaptıkları gibi, organ kaçakçılığı da…

Nerede olmuş bunlar?

Güya dünyanın en medeni, en özgürlükçü ülkesi diye pazarladıkları ABD’de.

Şimdi anlıyor muyuz; iki yıl boyunca Gazze’de ufacık bebekleri, kadınları katlederken, tecavüz ederken haz aldığını söylemekten çekinmeyen Siyonist teröristlere Batılı yamyam yöneticilerin niye cansiparane destek olduklarını?

Onlar da aynı sistemin parçasıymış çünkü.

***

Ya Türkiye’deki ayağı; Batı kölesi mankurtlar!

Onlar, zerrece utanma duyguları olmadığı için, akıllarınca kamufle oldular; Siyonistlerin köpeği FETÖ desteğiyle, Türkiye’deki karanlık projelere karşı onlarca yıldır en amansız mücadeleyi verenlere yeni operasyonlara giriştiler.

Sinsi bir akılla, güya intikam alıyorlar!

Biz yıllardır Gazzeli masumların, onlarla benzer trajedileri yaşayan Suriyelilerin feryadını gazetede, internet mecralarında, televizyonlarda, sosyal medyada haykırıp, vicdan sahiplerini ses yükseltmeye çağırırken…

Karşımıza çıkıp “Bize ne Arap’tan?” diyen aşağılık yaratıklar bunlardı, hatırlıyor musunuz?

Onların ne Suriye’deki bebekler ve kadınlar umurundaydı, ne de Gazze’dekiler… Hatta onlardan nefret ediyor, apaçık İsrail’e destek vermekten kaçınmıyorlardı.

Katil Esad’a destek oldukları gibi…

Ne zaman ki dünya kamuoyunda insanlık Gazze için ayağa kalktı, o pislikler eskisi kadar ses çıkaramaz oldu.

***

Burada şöyle bir parantez açayım; Türkiye’de sağda görünenlerin de Suriye ile Gazze’deki tavrı farklıydı…

Aslında iki vahşetin de hem birbirinden, hem de Epstein’de olanlardan farkı yoktu…

Ama ülkemizde kimi dindar görünenler, İrancı oldukları için, Esad’ın katliamına çanak tutmakla kalmıyor, utanmadan bir de Şam’a gidip, Epstein gibi insanlık dışı vahşete izin veren Beşar Esad’ı ziyaret ediyorlardı.

Aynı tipler, Gazze soykırımı başladığında da İran’ın ağzıyla Türk hükûmetine karşı karalama kampanyası yaptı, onları da çok yazdık ve anlattık.

Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

***

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

Herkesin yaptığı ortada.

En basit gösterge; Gazze’yi, Epsten’i üreten aklın, Türkiye’ye de yaymak istediği sapkın akımlar.

LGBT mesela…

Size 2023 yılından Haber 7’ye ait bir haber aktarayım…

(Linkini de yazının sonuna bırakıyorum.)

Bakın ne diyor haberde;

“Milyonlarca dolar fonlandığı ortaya çıkan LGBT oluşumu Kaos GL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gazetecilere kadar Türkçe ve İngilizce yazılarla raporlar hazırlayarak fişleme yapıyor.

Âdeta 'kara liste' yayımlayan LGBT oluşumu, Haber7, Aydınlık, Millî Gazete, Sabah, Yeni Şafak, Star, Takvim, Türkiye, Akşam, A Haber, Türkgün ve Yeni Akit’i fişledi.

Sözde onur yürüyüşüne izin vermeyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız’ diyen Adalet Bakanı Tunç Yılmaz, ‘Okullarda LGBT propagandasına ve dayatmasına izin vermeyiz’ ifadesinde bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hedefe konuldu.”

***

Daha birçok bakanlık, parti, valilik, üniversite yönetimi ve sivil toplum örgütü var listelerinde.

Kara listeye alınarak Avrupa’ya şikâyet edilen gazeteciler bölümü ise şöyle;

“Türkiye’ye yönelik beşinci kol faaliyetini ifşa eden gazeteci ve yazarlar LGBT'li oluşum tarafından hedef alınan listede yer aldı.

Türkiye Gazetesi yazarları Yücel Koç, İsmail Kapan; Yeni Şafak yazarları İsmail Kılıçarslan, Ersin Çelik ve İhsan Aktaş; Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, Star yazarları Coşkun Başbuğ ve Mustafa Sabri Beşer; Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Günebakış yazarı Ali Öztürk, MuğlaTürk Haber yazarı Akın Tezel, Haber7 Editörü Nurullah Alpay, Hürfikir Gazetesi Eyyup Sabri Erdem ‘kara liste’de gösterilen gazeteciler oldu.”

***

Bu haberi ilk gördüğümde, “Elhamdülillah! Bu şeref bize yeter” demiştim.

Hatta ekranlarda da anlattığım oldu birkaç defa.

Haberde dikkatimi çeken; listede Vatan Partisi ve Yeniden Refah dışında muhalefet partisi olmamasıydı.

Sahi, şundan bir-iki sene geriye gittiğimizde; siyasette en çok kim propagandasını ve destekçiliğini yapıyordu LGBT’nin.

CHP, DEM ve İyi Parti.

Bir de bunlara ek STK’lar var tabii, köpek lobisi olarak karşımıza çıkanlar gibi.

Yıllarca feryat ettik “Bunlar ahlaksızlığı yaymaya çalışıyorlar” diye.

Onlar da hiç utanmadan açıkça savunmaya devam ettiler.

Bununla da kalmadılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi gibi, ellerine geçirdikleri belediyelerde LGBT dâhil, her türlü ahlaksızlığı sergilemeyi, desteklemeyi, teşvik etmeyi kendilerine vazife bildiler.

Kılıf neydi?

Özgürlük!

Gördük mü şimdi “özgürlükler ülkesi” dedikleri ABD’de nelerin olduğunu?

***

Artık şunu sormak hakkımız;

Hayvanların bile yapmadığı erkek erkeğe, kadın kadına sapkınlığı bizim ülkemizde apaçık destekleyen partiler, Epstein sistemini kuranlara mı çalışıyordur, yoksa o sapkınlıklara karşı mücadele edenlere mi?

Karşımızda duran meselenin; bugün dünyanın yaşadığı Epstein dehşetinden ne farkı var?

Ve biz bu korkunç hakikati toplum olarak nasıl görmezden gelebiliyoruz, neden daha fazla ses yükseltmiyoruz?

***

Belediyelerden yaptıkları yolsuzlukları, hırsızlıkları; kişisel hesaplara aktarılan milyarları, belediye başkanlarının şahıslarına, aile üyelerine, şirketlerine devrolan villaları; uçaklarda, otellerde yapılan rezil seks partilerini savunmaya ve aklamaya çalışan Özgür Özel efendi, kendi yardımcılarının, belediye başkanlarının niye LGBT gibi ahlaksızlıkları savunduklarını anlatsa da öğrensek keşke!

Açık açık soruyorum; siz Epstein sapıklığını yöneten aklın Türkiye şubesi misiniz?

Beyoğlu’nda anaokullarından sorumlu koordinatörlüğe Fransa merkezli eş cinsel tiyatro oyunlarıyla bilinen sözde sanat derneği Mahu'nun İstanbul temsilcisini atamanız tesadüf müydü, yoksa üstlendiğiniz vazifenin gereği miydi?

CHP’li İBB’nin, sanat adı altında sergilediği cinsiyetsizleştirme gösterileri neyin nesiydi?

MEB’in denetlemesine ciyak ciyak karşı çıkarak engellediğiniz İBB kreşlerinde ortaya çıkan çocuk tacizi skandallarına cevabınız ne?

***

CHP’li belediyelerden götürülen paraların, İsrail, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere veri servisiyle ortaya çıkan casusluk gibi suçların hesabını yargı soruyor zaten…

Fakat toplumu bitirmek, ahlaksızlığı meşrulaştırmak için yürüttükleri projenin hesabını bunlara kim soracak?

.....

Haberin linki: https://www.haber7.com/guncel/haber/3341913-kaos-olusumundan-turkce-ve-ingilizce-kara-liste-listede-haber7-ve-erdogan-da-var

Yücel Koç'un önceki yazıları...