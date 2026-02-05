AK Parti, dar gelirli hanelerin alım gücünü kalıcı biçimde artırmayı hedefleyen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için düğmeye bastı. Vatandaşlık maaşı olarak uygulanacak yeni modelle her hane için asgari bir gelir eşiği belirlenecek, bu sınırın altında kalan ailelere doğrudan destek sağlanacak.

ESMA ALTIN - AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında 81 ilin her birinde birer pilot ilçe seçilecek. Bu ilçelerde destekten yararlanacak kesimlere sağlık, yakıt, gıda, eğitim ve kira olmak üzere 5 ana kalemde yardım yapılacak. Sosyal yardımlaşma için ayrılan 2,3 trilyon liralık bütçeden pilot ilçelerdeki hanelere belirli oranlarda ödenek tahsis edilecek.

Modelin altyapısı oluşturulurken 81 il ve 922 ilçe tek tek mercek altına alındı. Her bölge için ayrı ayrı sosyoekonomik haritalar çıkarılırken, konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücü yapısından yaş dağılımına kadar çok sayıda parametre analiz edilecek. Böylece düşük gelirli vatandaşların kira, gıda, giyim ve enerji gibi hangi alanlarda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu net şekilde belirlenecek.

HANEDEKİ KİŞİ SAYISI DA DİKKATE ALINACAK

Gelir desteği hesaplanırken yalnızca haneye giren toplam gelir değil, hanede yaşayan kişi sayısı da dikkate alınacak. Geliri asgari tutarın üzerinde olsa bile kalabalık aileler destekten yararlanabilecek. Buna karşılık toplam geliri yüksek olan ancak kişi başına düşen gelir ortalaması düşük görünmeyen hanelere ödeme yapılmayacak. Bölgeye özel belirlenen ortalama gelirin altında kalan aileler sistemden faydalanabilecek.

MEVCUT DESTEKLER DE DEVAM EDECEK

Pilot uygulamanın kısa sürede tamamlanmasının ardından sistemin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düşük gelirlilere yönelik 60’tan fazla destek kalemi de devam edecek. 2026 yılı bütçesinden ayrılan kaynakların bu yeni modelle daha hedefli ve etkin kullanılması amaçlanıyor.



