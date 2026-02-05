Epstein Adası’ndaki evin içerisinden okyanusa açılan bir kapı ortaya çıkarıldı. Buradan denize ceset bırakılma ihtimali araştırılıyor. ABD, mağdurların kimliklerini gizleme kararı aldı.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve yargılandığı sırada cezaevinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Açıklanan yeni belgelerde Epstein’in Little St. James Adası’ndaki evinin ve binalarının altında tünellere dair yazışmalar yayımlandı. Evdeki planlardan bazılarında doğrudan denize bir şey atılabilecek çıkış kapısı bulundu.

Görenler “Suyla çevrili bir adadaydılar. Öyleyse denize açılan gizli bir kapıya neden ihtiyaç duysunlar ki?” diye sorarken bazı uzmanlar, bu kapıdan öldürülen çocuk ve genç kadınların denize atılmış olabileceğini ifade ettiler.

Adadaki mimari yapı ile ilgili raporda yer alan bir diğer ayrıntı ise Jonestown olayıyla kurulan bağlantı oldu. Epstein’ın evindeki söz konusu yapının, Jonestown’da en önemli görüşmelerin yapıldığı ve “kutu” veya “pavyon” olarak adlandırılan ana salon ile mimari açıdan benzerlik taşıdığı kaydedildi. People’s Temple adlı tarikatın lideri Jim Jones, üyelerini Guyana’daki Jonestown adlı yerleşkede toplu intihara zorlamıştı.

Epstein malikanesinde büyük şüphe: Çocukları öldürüp evdeki tünelden denize atmışlar

PRENSES DİANA SUÇU BİLDİĞİ İÇİN SUİKASTA MI UĞRADI?

Prenses Diana 1997’de Paris’te şüpheli bir trafik kazası sonucu öldü. Jeffrey Epstein’ın evinin duvarlarında, hiç hazzetmediği bilinen Diana’nın paparazziler tarafından çekilmiş fotoğraflarının asılı bulunması onun kaza sonucu değil suikast sonucu öldüğü iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Prenses Diana’nın İngiltere elitleri arasında Epstein tarzı pedofilileri bildiği için öldürüldüğü iddia ediliyor. İddialara göre Diana, yüzlerce kişinin katıldığı bir etkinlik dışında, Epstein’la hiç tanışmadı. Epstein, onunla tanışmaya çalıştı ancak Diana bunu reddetti. Birçok kişi Diana’nın ahlaksız suç dünyasının karanlık yönlerine vakıf olduğuna inanıyor.

PRENS VE DÜKLÜKTEN SONRA KRALİYET KONUTU DA GİTTİ

Jeffrey Epstein’le ilişkisi ve hakkındaki pedofili iddiaları sebebiyle “Prens” ve “York Dükü” ünvanlarını kaybeden İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi’nin resmî konutu Windsor Kalesi’ndeki evinden de ayrıldı.

Önceki gün malikâne ve saray çevresinde ata binerken görüntülenen Mountbatten-Windsor’un yıllardır şahsi konutu olarak kullandığı Royal Lodge malikânesinden ayrılarak Londra’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Sandringham Sarayı’ndaki bir eve yerleştiği bildirildi. Mountbatten-Windsor, bu evden kısa süre sonra Sandringham Sarayı’nda hâlihazırda tadilatta olan Marsh Farm adlı çiftlik evine geçecek. Çiftlik evinin masrafları Kral III. Charles tarafından ödenecek.

TRUMP: EPSTEIN DOSYALARINI BIRAKIP ÜLKE MESELELERİNE DÖNELİM

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili süreci artık geride bırakmaları ve “ülke meselelerine dönmeleri” gerektiğini söyledi. Oval Ofis’te basın toplantısında konuşan Trump “Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar” dedi.

Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat olduğunu ifade eden Trump “Size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği” dedi.

