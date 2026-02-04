Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaşması nedeniyle kapanan köy yolları, İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılıyor. Fırtına ve tipinin etkisiyle yolların kısa sürede tekrar kapanması ekiplerin işini zorlaştırırken, çalışmalar gece gündüz aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, ekipler ulaşımın sağlanabilmesi için gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Özellikle kırsal bölgelerde tipi ve şiddetli rüzgârın etkisiyle kapanan köy yolları, İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ SAHADA

Fırtına nedeniyle açılan yolların kısa sürede tekrar kapanması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gece gündüz demeden sahada görev yapıyor.

KAR KALINLIĞI 2 METRE

Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, iş makinelerinin ilerlemesini güçleştirirken, ekipler zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran tipi ve rüzgâr, açılan yolların bir gün sonra yeniden kapanmasına neden oluyor. Ekipler, aynı güzergâhlara defalarca müdahale ederek ulaşımı yeniden sağlıyor.

Sağlık, eğitim ve acil durumlar başta olmak üzere vatandaşların temel ihtiyaçlara erişiminin kesintiye uğramaması için öncelikli bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi buldu! Ekipler zamana karşı yarışıyor

Yetkililer, hava şartlarının olumsuz seyrini sürdürmesi halinde ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

